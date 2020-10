Le Pays acte son prêt de 2,1 milliards pour ATN

Tahiti, le 7 octobre 2020 - Le conseil des ministres a acté mercredi le versement à la compagnie Air Tahiti Nui de l'avance du prêt de 2,1 milliards de Fcfp pour compenser une partie des pertes occasionnées par la fermeture des frontières entre mars et juillet dernier.



Le paiement de l'avance en compte courant de 2,1 milliards de Fcfp promise par le Pays à la compagnie aérienne Air Tahiti Nui a été acté mercredi en conseil des ministres. Le Pays intervient en tant qu'actionnaire principal de la compagnie aérienne. Ce prêt, promis dès le mois d'avril a reçu un avis favorable de la Commission de contrôle budgétaire et financier début septembre dernier. Cette aide financière est versée dans le but de consolider la trésorerie d'ATN, suite aux pertes occasionnées à la compagnie par la suspension d’activité consécutive à la fermeture des frontières de la Polynésie française du 28 mars au 15 juillet derniers. Pour faire face économiquement, la compagnie a également pu souscrire un prêt garanti par l’Etat de près 5 milliards de Fcfp pour renforcer ses capacités de trésorerie cette année.