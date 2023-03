Le Papeete Rugby Club vainqueur d’un match intense contre le Punaauia Rugby Club

Tahiti, le 3 mars 2023 - Le choc attendu jeudi soir à Fautaua entre le Punaauia RC et le Papeete RC, les deux équipes du haut de tableau du Championnat de Tahiti à XV, a tenu toutes ses promesses. Papeete a pris position de leader en battant Punaauia (27-23), mais Paea qui jouera samedi soir contre Pirae est aussi un leader potentiel avec deux matches en moins.



Le Championnat de Tahiti à XV 2023 n’est décidément pas avare de rencontres enlevées et à suspense et le face-à-face entre Punaauia et Papeete jeudi soir au stade Fautaua dans le cadre de la 4è journée en fut une nouvelle illustration. Ce match au sommet entre Punaauia le leader (le classement publié par la FPR mentionnait Papeete comme leader, mais le point de bonus défensif décroché par Punaauia lors de sa défaite 14-7 contre Paea le 16 février semble avoir été oublié) et son dauphin Papeete ne semblait pas donner matière à suspense à la mi-temps alors que Papeete menait 27-8.



L’équipe d’Anthony Hourtal a en effet produit une grosse première période et si Punaauia est également plutôt bien dans le match, c’est la formation de Papeete qui s’est montré efficace dans ses temps forts. Son paquet d’avant est dominateur et ses quatre essais (Nicolas Dubois 9è, Roohianui Douyelle 23è, Raihei Mateau 37è, Yvon Tekurahopu 40è) de la première période en découlent après des regroupements et des mauls bien maîtrisés. Mathieu Ansola a bien réduit le score à 22-8 d’un essai pour Punaauia avant la mi-temps, mais Papeete atteint le repos en nette position de force (27-8) et a déjà décroché le bonus offensif avec quatre essais.



Chaque équipe a sa mi-temps



Changement de scénario à la reprise avec une nette domination de Punaauia pendant une bonne dizaine de minutes ce qui va se traduire au score par une pénalité de Jean-Xavier Ballot (43è) et un essai (50è) de Noël Teihoarii transformé par Ballot. Punaauia revient à 27-18 et s’autorise à ambitionner un retournement de situation alors qu’il reste 30 minutes à jouer. Mais jusqu’à l’amorce des arrêts de jeu, plus rien n’est marqué et pourtant les deux équipes font continuellement vivre le ballon mais quelques maladresses et des défenses resserrées protègent les en-but. Punaauia finit toutes fois par trouver l’ouverture par François Tamarono après quatre minutes de temps de jeu supplémentaire ce qui permet à Punaauia de revenir à 27-23 et de décrocher le bonus défensif.



Malgré une deuxième mi-temps moins aboutie, Anthony Hourtal le coach de Papeete était toutefois logiquement satisfait : ‘’La victoire est un petit peu amère parce qu’on a quand même été moins bien en deuxième mi-temps, mais ce soir je retiens principalement notre première période qui a vraiment été d’un bon niveau. Ce succès nous assoit un peu plus dans le Top 4 pour jouer la phase finale et nous donne encore plus d’ambitions pour la suite. Après, à nous de travailler pour rester au même niveau pendant 80 minutes’’.



Paea aura l’occasion samedi soir de se rapprocher du duo de tête mais cela doit passer par un succès face à Pirae, ce qui semble dans les cordes du champion en titre d’autant que Pirae semble connaître des problèmes d’effectif.