Le Papeete Rugby Club renforce sa position de leader

Tahiti, le 12 mars 2023 - Le Papeete RC s’est imposé (20-13) face au Paea Manu Ura samedi soir à Fautaua dans le match au sommet de la 5e journée du Championnat de Tahiti de rugby à XV. Le Pirae RC avait nettement battu (47-8) le Faa’a Rugby Aro jeudi et Punaauia est allé gagner (18-3) à Afareaitu face au JR Moorea samedi.



La phase de classement du Championnat de Tahiti à XV prend une tournure qui permet déjà d’envisager la composition du quatuor qui participera à la phase finale du championnat. Moorea, qui ne disputera que cinq des dix matches de la première phase, à savoir les rencontres programmées sur l’île sœur, ne peut plus prétendre mathématiquement finir dans les quatre premiers. De son côté Faa’a est nettement décroché et sa dernière production jeudi contre Pirae n’est pas de nature à rassurer ses joueurs pour la suite. Aussi, l’intérêt de la première phase réside maintenant dans la hiérarchie qui se dégagera dans l’optique de la phase finale, sachant que les demi-finales opposeront le premier au quatrième et le deuxième au troisième. Ceci étant, Papeete, Punaauia, Paea et Pirae sont à l’heure actuelle proches les uns des autres.



Faa’a a bien résisté à Pirae en première mi-temps jeudi soir à Fautaua, mais faute de remplaçants et donc de pouvoir faire du coaching, l’équipe a explosé en deuxième période. Pirae en a profité pour s’imposer 47-8 et marquer sept essais au total, synonyme de point de bonus offensif. Pas de bonus en revanche pour Punaauia, auteur de deux essais samedi matin à Afareaitu et vainqueur 18-3, mais un match bien maîtrisé et dominé relativement nettement par les joueurs de Remy Mahuta face à ceux de l’île sœur.



Un de chute pour Paea



La rencontre Papeete-Paea qui oppose le leader Papeete au deuxième du championnat Paea, qui se positionne comme un leader potentiel avec un match en moins, a débuté samedi soir par une minute de silence à la mémoire de Jérôme Charles, un proche de Paea Manu Ura récemment disparu et père de deux de ses joueurs, Angus et Taumihau. Cela n’a pas pesé sur l’envie du champion en titre et évidemment pas sur celle de Papeete, les deux équipes mettant immédiatement de l’engagement dans la rencontre.



Malgré un ballon glissant et un terrain gras, la partie fut de bon niveau et équilibrée dans l’ensemble, Papeete faisant le choix de beaucoup relancer au pied par son demi d’ouverture Nicolas Ebb pour générer un jeu d’occupation, Paea privilégiant le jeu à la main avec le risque de perdre des ballons en route, ce qui fut effectivement le cas, Papeete connaissant le même problème. Les mêlées qui se sont enchaîné ont favorisé Paea dominateur dans l’exercice. Mais c’est bien Nicolas Ebb qui a ouvert le score d’une pénalité (3-0, 16e), Papeete confortant son avantage six minutes plus tard par un essai de Maire Mauri (10-0). Chaque équipe a passé une pénalité avant le repos par Charles pour Paea et Ebb pour Papeete, qui menait alors 13-3.



Taumihau Charles a remos ça à la 49e minute pour ramener Paea à 13-6. Mais Papeete s’est donné de l’air au score à la 63e minute (20-6) par un nouvel essai de Mauri. Le suspense a néanmoins été relancé à la 68e minute grâce à Haley Teuira, auteur d’un l’essai pour Paea revenu à 20-13. Les violets ont poussé en fin de match mais Papeete a fait front dans ses 22 mètres pendant de longues minutes et est parvenu à préserver son succès.



Le champion en titre encaisse sa première défaite de la saison, mais l’entraîneur Herman Toofa n’en a pas fait une montagne car l’essentiel est bien d’être présent en phase finale. Satisfaction du côté de Papeete qui confirme sa montée en puissance cette saison.