Le Papeete Rugby Club ne verra pas les phases finales

On connait désormais les affiches des phases finales du championnat de rugby. Si on était sûr de retrouver le Faa'a Rugby 'Aro, le Punaauia Rugby Club et le Rugby Club de Pirae, le dernier ticket des demi-finales était en balance entre le Arue XV Mili et le Papeete Rugby Club. Et la première place du championnat était également encore en jeu pour Faa'a.Sur cette question, les hommes de David Mairau, devaient l'emporter avec le point bonus offensif face à Arue, jeudi, pour reprendre la première place du classement à leurs rivaux de Punaauia. Et les jaune et vert n'ont pas fait de détail face à Arue. Un succès net et sans bavure sur le score de 45-0 qui a permis à Faa'a de reprendre la tête du championnat.Et pour la question du dernier qualifié pour le carré final, la réponse a été donnée samedi à l'issue de la confrontation entre Pirae et Papeete. Et la large victoire des protégés de Teiki Dubois, sur le score de 43-3, a enterré tout espoir de qualification pour le club de la capitale qui devait s'imposer ou au moins décrocher le point bonus défensif pour espérer se qualifier pour les demi-finales du championnat. Papeete et Arue étant à égalité de points, la qualification s'est jouée sur le nombre de carton rouge. Et avec son seul carton rouge de la saison, le club de la capitale se voit sortir des phases finales.Les demi-finales opposeront donc samedi à Fautaua, Faa'a à Arue et Punaauia à Pirae. Les rencontres se disputeront en matchs aller-retour.