Le Papeete RC vainqueur du match au sommet contre le Punaauia RC

Tahiti, le 30 avril 2023 - La rencontre Papeete-Punaauia a tourné samedi soir au stade Fautaua lors de la 9è journée du Championnat de Tahiti à XV à l’avantage (20-10) du Papeete RC qui a repris la place de leader au Punaauia RC. Le Faa’a Aro s’est imposé (31-25) le matin à Afareaitu, le Pirae RC en ayant fait de même (15-5) jeudi à Fautaua contre Paea Manu Ura.



La phase régulière du Championnat de Tahiti à XV prendra fin la semaine prochaine à l’occasion de sa 10è journée, mais Papeete a déjà la garantie d’en terminer leader et Punaauia de finir deuxième. Papeete sera donc opposé en demi-finale au 4è de la phase régulière et Punaauia au 3è, l’incertitude demeurant encore entre Pirae et Paea quant aux 3è et 4è place. Ce sera déterminé cette semaine lors de la 10è et dernière journée de la phase régulière, Paea étant opposé à Papeete jeudi tandis que Pirae rencontrera Faa’a samedi. Ceci étant, le classement final de la phase régulière a une importance relative dans la mesure où les quatre demi-finalistes sont d’un niveau sensiblement équivalent.



Mais samedi soir à Fautaua, Punaauia et Papeete ont mis du cœur à l’ouvrage pour tenter de s’imposer et beaucoup d’engagement parfois au-delà de la limite, l’arbitre distribuant cinq cartons blancs et jaunes et deux cartons rouges au cours de la partie. Les deux clubs ont donc souvent joué en infériorité numérique et même jusqu’à 13 (Punaauia) contre 12 (Papeete) aux alentours de l’heure de jeu. Mais s’il y eut beaucoup d’accrochages, il y eut aussi et souvent de belles séquence de rugby. Les avants de Papeete ont produit un gros match en étant nettement supérieur en mêlée fermée et costaud dans le jeu en mouvement ce qui explique en partie le succès de Papeete.



Gautier Boldini efficace au pied pour Papeete



Papeete mène logiquement 11-0 au repos grâce à deux pénalités de Gautier Boldini (4è et 14è) et un essai du puissant 3è ligne Hakalani Shan (40è). Le score évolue jusqu’à 14/3 à l’heure de jeu avec une pénalité de Thibault Thole (50è) et une nouvelle réussite de Gautier Boldini (60è). Mais la rencontre prend encore de l’intensité à la 70è minute lorsque Thibault Thole va à l’essai entre les poteaux et assure la transformation pour ramener Punaauia à 14-10. C’est toutefois Papeete qui a le dernier mot et en particulier Gautier Boldini qui assure le succès (20-10) de son équipe avec deux nouvelles pénalités (74è et 80è). Succès mérité de Papeete sur l’ensemble de la partie et satisfaction de son entraîneur Anthony Hourtal : ’’On avait vraiment envie de jouer ce soir car notre victoire face à Faa’a a été acquise par forfait et cela faisait quasiment un mois que l’on n’avait pas joué et il nous fallait du temps de jeu en vue des phases finales. J’ai fait tourner l’effectif mais cela n’a pas nui au niveau de l’équipe et ça nous a permis de bien relever le gros défi contre Punaauia. C’est encourageant pour la suite mais on ne va pas s’emballer et continuer à bien travailler’’.



Moorea a clôturé son parcours en phase régulière en tenant tête à Faa’a sur son terrain de Afareaitu et en démontrant que les joueurs de l’île sœur avaient bien leur place dans l’élite, mais ne jouant que les matches à domicile ils ne pouvaient prétendre à une place en phase finale. Faa’a s’est imposé à Afareaitu sur un score (31-25) qui témoigne que la rencontre a été ouverte et offensive. Les deux équipes vont maintenant se préparer pour la Coupe de Tahiti qui succédera au championnat de Tahiti à XV. Rappelons que Pirae avait battu (15-5) Paea jeudi dernier à Fautaua au terme d’une rencontre qui a confirmé que les quatre qualifiés pour les demi-finales peuvent nourrir des ambitions pour le titre.

Résultats, classement et programme Jeudi 27 avril à Fautaua -Pirae-Paea 15-5

*Samedi 29 avril à Afareaitu -Moorea-Faa’a 25-31

*Samedi 29 avril à Fautaua

Programme à venir 10è journée *Jeudi 4 mai à Fautaua -19 h 00 : Papeete-Paea

*Samedi 6 mai à Fautaua -19 h 00 : Faa’a-Pirae -Papeete-Punaauia 20-10

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 30 Avril 2023 à 10:04 | Lu 163 fois