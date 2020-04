Le Papeete International 7s annulé

Tahiti, le 16 avril 2020 - Le Papeete Rugby Club a décidé d’annuler l’édition 2020 du Papeete International 7s, tournoi international de rugby à 7, prévue initialement les 16 et 17 octobre 2020.



Au vu du contexte local et mondial actuel issu des différentes mesures prises pour contrer la propagation de l’épidémie de Covid-19, le Papeete Rugby Club a décidé d’annuler l’édition 2020 du Papeete International 7s , tournoi international de rugby à 7, prévue initialement les 16 et 17 octobre prochain.



"Les fortes baisses de subventions publiques qui ont été, très justement, adoptées récemment, couplées aux difficultés économiques que rencontrent déjà nos différents partenaires privés et qui risquent de s’accentuer dans les prochaines semaines, ont été des facteurs déterminants à cette décision difficile", indique les organisateurs dans un communiqué diffusé mercredi.



Par ailleurs l’absence de visibilité sur la sortie de cette crise, sur un retour normal aux activités sportives et enfin, sur la présence de participants étrangers dans ce contexte difficile (équipes internationales, médias étrangers, parrain, arbitres…) sont autant d’éléments qui ont également été prises en compte.



Les organisateurs donnent ainsi rendez-vous aux amateurs de l'ovalie pour une nouvelle édition de la compétition en 2021.