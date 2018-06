Le Pacifique sud insulaire a mis le cap sur les assises de la plaisance et du nautisme

La coordinatrice de la SPSN à Tahiti, Stéphanie Betz, s’est rendue, avec le soutien du ministère du Tourisme, à ces premières assises de la plaisance, les 29 et 30 mai. Stéphanie Betz a profité de sa venue pour communiquer auprès des intervenants et participants, tant sur les actions de la SPSN et ses objectifs à l’échelle du bassin de navigation, que sur la dynamique du tourisme nautique de Polynésie (Route des 36 mois, nouvelles marinas, Tahiti Pearl Regatta…).

Cette première édition des assises a réuni 480 professionnels pendant deux jours à La Rochelle, 52 intervenants ont échangé sur des thèmes d’actualité autour du développement et de l’innovation dans le secteur de la plaisance. Parmi eux, Yves Lyon-Caen, président de la Confédération du nautisme et de la plaisance, Serge Pallarès, président de la Fédération française des ports de plaisance ou encore Hervé Gastinel, président du groupe Bénéteau. Pour Yves Lyon-Caen : "Ces Assises ont été une magnifique occasion de nourrir les réflexions et d’échanger sur nos projets entre tous les membres de notre vaste communauté".

Durant ces assises, les membres de la SPSN de Tahiti et de Nouvelle-Calédonie, ont multiplié les discussions informelles avec les acteurs-clés de la plaisance, allant des chantiers navals, organismes de formation, représentants de groupe de presse, à des gestionnaires des politiques nationales et européennes dans le secteur de l’économie bleue. A titre d'exemple, on peut citer, M. Voskarides de la direction des affaires maritimes de la Commission européenne, le directeur du lycée maritime de La Rochelle et le cabinet de consulting Odyssée Développement sur les perspectives de collaboration avec la Polynésie, le conservateur du musée maritime de La Rochelle sur l’espace consacré à Bernard Moitessier lorsqu’il vivait sur l’île de Ahe aux Tuamotu, ou encore le Président du Cluster Maritime Français, sur les travaux portés par son homologue de Polynésie française sur les bateaux en fin de vie.