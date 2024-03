Le Pacifique champion du monde de l’obésité

Tahiti, le 5 mars 2024 - Une nouvelle analyse publiée dans The Lancet révèle que les pays insulaires du Pacifique représentent neuf des dix premiers pays au monde où la prévalence de l'obésité est la plus élevée chez les femmes et les hommes âgés de 20 ans et plus.













En examinant les données de 2022, une étude publiée dans le magazine scientifique médical The Lancet révèle que plus d’un milliard de personnes dans le monde vivent désormais avec l’obésité. À l’échelle mondiale, l’obésité chez les adultes a plus que doublé depuis 1990 et a quadruplé chez les enfants et les adolescents (âgés de 5 à 19 ans). Les données montrent également que 43% des adultes étaient en surpoids en 2022. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a contribué à la collecte et à l’analyse des données qui ont alimenté le rapport.







Dans le Pacifique, le surpoids, l’obésité et les maladies non transmissibles liées à l’alimentation ont progressivement augmenté dans tous les groupes d’âge au cours des dernières décennies et sont devenus une cause majeure de décès précoces et d’invalidité.







Le surpoids ou l'obésité augmentent le risque de développer des maladies non transmissibles telles que le diabète, l'hypertension artérielle et les maladies cardiaques. Non seulement cela menace des vies et affecte la qualité de vie, mais cela fait également obstacle aux objectifs économiques et de développement en réduisant le nombre d’années pendant lesquelles les gens peuvent jouer un rôle actif dans la population active.