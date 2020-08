Le PRISM implante l’esprit start-up à Faa’a

Capucine Moyrand, responsable accompagnement et innovation du PRISM, note ainsi qu’il « est important d’apporter les méthode du PRISM à des publics différents de ceux que l’on accompagne d’habitude. On travaille généralement avec ceux qui peuvent tout lâcher pour se lancer dans une création d’entreprise innovante… Mais nous pouvons aussi accompagner des gens qui veulent créer des entreprises plus normales et qui n’ont pas les outils pour ça. Nous nous sommes dit que nous aimerions apporter une dynamique de création d’entreprise dans les quartiers prioritaires de la ville. Du coup nous nous sommes associés avec le Contrat de ville et les services de la ville de Faa’a et nous avons créé le programme d’accompagnement TUMU. »



Une semaine intense



Le programme TUMU s’est déroulé en deux étapes :



- le 14 aout, l’opération Te ‘ui ‘api ‘aravihi (la Jeunesse astucieuse) a rassemblé plus de 30 participants pour une journée d’émergence. Les participants répartis en équipe de 5 ont affronté la vie de créateur d’entreprise. Ils ont développé une offre, une politique de prix, un circuit de distribution et imaginé des moyens de faire connaître leur produit lors de différents ateliers. Après une présentation, tous les participants ont reçu des lots offerts par Air Tahiti Nui, la Brasserie et Vini.



- du 17 au 22 août, un accompagnement d’une semaine a été offert à 12 volontaires repérés lors du Te ‘ui ‘api ‘aravihi. Un programme très intense les attendait, avec 8h de travail chaque jour pendant une semaine pour découvrir les bases de la gestion, du marketing, de la création d’entreprise, mais aussi des ateliers pour améliorer leur business modèle, apprendre à vendre, faire un pitch… Le tout avec les interventions de plusieurs entrepreneurs locaux comme Heiura Itae Tetaa, la dynamique fondatrice de Speak Tahiti, et Kohu Barsinas, le fondateur de Destination Marquises.



A la fin de cette formation, tous les candidats étaient ravis car leurs projets étaient beaucoup plus aboutis et plus proches de devenir une réalité… Un succès que le PRISM espère pouvoir renouveler dans d’autres communes du grand Papeete, pour faire émerger de plus en plus de projets dans les quartier prioritaires.



Car ces publics qui ne s’imaginent pas forcément comme des entrepreneurs ont aussi d’excellentes idées. « Sur les 12 projets, il y en a deux qui sont vraiment sortis du lot » assure Capucine. « Le premier est un projet d’école ambulante qui se déplace dans les quartier pour les élèves en décrochage scolaire. Le deuxième est un service traiteur healthy et gourmand à un prix abordable. Ils vont intégrer un nouveau programme d’accompagnement sur 4 mois nommé START by Startup Cup Polynésie, que nous créons cette année. » Un nouveau programme d’accompagnement plus léger que l’incubation proprement dite, et plus adapté aux projets d’entreprenariat traditionnels. Affaire à suivre donc !