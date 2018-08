Le Nu’uroa Fest ouvre la scène aux groupes non lauréats du Heiva

PAPEETE, le 6 août 2018 - L’événement, premier du genre, se déroulera dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles. Il donnera l’occasion à neuf groupe qui ont dansé à To’ata le mois dernier de remonter sur scène avec une version plus courte de leur spectacle. Les visiteurs pourront en profiter gratuitement.



Miriama Bono, directrice du Musée de Tahiti et des îles résume : " le Nu’uroa Fest, proposé par le ministre de la Culture, s’adresse aux groupes qui ont dansé aux Heiva mais qui n’ont pas été récompensés ". Ils sont treize à ne pas être montés sur l’un des podiums de la manifestation de juillet, neuf ont accepté l’invitation du ministre.



Les troupes se présenteront dans le jardin du Musée de Tahiti et des îles samedi et dimanche. Elles pourront s’exprimer sur la pelouse et le pae pae. " Nous n’avons formulé aucune contrainte comme par exemple un nombre de danseurs minimum. Nous avons seulement demandé à ce que le temps de passage soit réduit ."



Les temps de passage seront de 20 à 30 minutes. C’est donc comme un nouveau spectacle qui s’annonce, avec une chorégraphie ajustée à la durée annoncée. Certains artistes ayant déjà fait des repérages directement sur les lieux pour préparer leur show.



Des tribunes, accessibles gratuitement, seront montées pour le confort des spectateurs. " L’idée de la manifestation étant, en plus de donner un nouvel espace d’expression aux troupes, de donner toujours plus d’accès à la culture. "



Le Nu’uroa Fest qui devrait s’inscrire dans le temps s’il trouve son public trouve un écho au Musée de Tahiti et des îles. " Notre exposition La Danse des costumes reste ouverte, nous proposerons d’ailleurs un tarif spécial pour en profiter tout le week-end ", annonce Miriama Bono qui ajoute : " le samedi matin aura lieu la remise officielle du Grand costume lauréat du Heiva 2018 au musée ".