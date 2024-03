Le Niu Beach Moorea inauguré à Tiahura

Moorea, le 5 mars 2024 - Le Niu Beach Moorea, un nouvel hôtel appartenant à la famille Failloux, a été inauguré samedi à Tiahura. Cette structure hôtelière, qui est gérée par la société South Pacific Management, contient 16 bungalows avec des équipements modernes. L’hôtel cible plutôt une clientèle indépendante, qu’elle soit locale ou internationale, et se veut respectueuse de l’environnement.



Le nouvel hôtel Niu Beach Moorea a été inauguré samedi en présence notamment des membres de la famille Failloux, propriétaire de l’établissement, des représentants de la société South Pacific Management, gérante de l’hôtel, ainsi que des représentants du Pays et de la commune de Moorea-Maiao. Situé à Tiahura, ce nouvel établissement hôtelier, classé deux étoiles, contient 16 bungalows avec une capacité d’accueil de trois personnes (quatre avec les enfants) pour dix bungalows et de cinq personnes (six avec les enfants) pour six bungalows. Contrairement aux grands hôtels, le Niu Beach Moorea propose uniquement le petit déjeuner, mais la clientèle pourra bénéficier d’une cuisine complète et d’équipements modernes (climatiseur, téléphone, télévision, internet…).



“Notre hôtel s’adresse à une clientèle locale et internationale. Ce sont des clients qui sont de préférence indépendants et qui cherchent un espace de confort tout en étant logés loin de la foule et des grands hôtels. Ils ont tout ce qu’il faut dans les chambres avec des équipements à la pointe de la technologie. On a par exemple un wifi super puissant. La structure est aussi adaptée pour accueillir les personnes à mobilité réduite. Les clients auront l’occasion d’observer le coucher du soleil tous les soirs avec des couleurs magnifiques”, explique Silvia Martino, directrice du Niu Beach Moorea.

Un hôtel écologique et écoresponsable L’établissement cherche aussi à se démarquer en se proposant d’être à la fois un hôtel écologique et écoresponsable. “Au niveau de l’entretien par exemple, tous les produits qu’on utilise sont écolabellisés. Ils respectent l’environnement. On va également éviter d’imprimer du papier et de distribuer des flyers. Tout va se passer de manière virtuelle. On va créer des QR codes pour donner des informations aux clients. De plus, on va proposer à ceux qui le souhaitent de payer une écocontribution. Cela va servir à financer des projets écologiques, comme le bouturage du corail, ou culturels. C’est important de le faire pour l’image de l’hôtel”, ajoute Silvia Martino.



À noter enfin le choix des concepteurs du projet de construire des bâtiments en ciment plutôt que des maisons de style polynésien. “Les clients internationaux veulent avoir accès au lagon, ramer sur une pirogue et découvrir des danseurs habillés en costume traditionnel. En rentrant dans leur chambre, ils veulent avoir la climatisation et le confort. Ils ne recherchent plus le fare local”, se défend la directrice.



Rédigé par Toatane Rurua le Mardi 5 Mars 2024 à 16:59 | Lu 217 fois