Le Mini Heiva de l’Intercontinental ouvre ses portes vendredi

« Marguerite, on la connaît très bien. C’est elle, je pense, qui a décidé de ne pas poursuivre l’avis de son groupe. Elle nous a simplement dit qu’elle se sentait déjà très fatiguée, que son groupe était fatigué, et qu’elle partait dans les îles. Ainsi, elle n’a pas voulu répondre présent. Il n’y a aucune polémique d’aucune sorte pour nous. »

« On essaye d’affiner nos programmes, d’améliorer les accueils. L’an dernier, on a commencé à mettre des chanteurs et on a vu que ça plaisait. Alors cette année, on continue avec des petits groupes locaux et certains groupes bien connus. Ensuite, ce qu’on a voulu faire, c’est améliorer un petit peu la qualité de la partie tū’aro mā’ohi. Donc, effectivement, au lieu de mettre un sport par soir, on a décidé de mettre tous les sports tous les soirs. On augmente un peu le nombre de participants à cette prestation, ce qui mettra un petit peu de variété. Et puis, dans les buffets, on a senti une demande de langoustes et d’huitres assez fortes, donc on l’a fait aussi. »

« Un effort est fait partout où on peut le faire. Je suis convaincu qu’il y a beaucoup de gens qui sont allés au Heiva parce qu’il y a la tradition, il y a le groupe en entier, il y a toute cette tradition ancienne du Heiva. Mais, je suis certain que, parmi eux, beaucoup reviennent ici sur le motu parce que l’ambiance y est « très chaude », « très colorée ». A To’atā, les groupes sont très espacés. A l’Intercontinental, ils sont très concentrés sur une scène très petite pour eux. Ça donne des tableaux visuels et colorés d’une intensité qu’on ne retrouve pas sur To’atā. Je pense qu’on amène une prestation qui ne se trouve pas ailleurs. »