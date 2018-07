Le Mini Heiva de l'Intercontinental démarre vendredi soir

PUNAAUIA, le 24 juillet 2018 - Durant quatre soirées, les convives pourront apprécier ou redécouvrir les prestations des lauréats de ce Heiva i Tahiti. Un événement qui se tiendra sur le grand motu de cet hôtel. Des artistes locaux seront également de la partie pour ouvrir les différentes soirées basées sur des thèmes culinaires variés.



La 37ème édition du Mini Heiva de l'Intercontinental démarre ce vendredi soir, sur le grand motu.



Durant quatre soirées (les 27 et 28 juillet et les 3 et 4 août), les lauréats en pupu hīmene et en 'ori tahiti présenteront, à nouveau, leurs spectacles (voir programme ci-dessous). Des artistes locaux seront aussi de la partie, " on aura Guy Laurens, Michel Poroi… ", indique Thierry Broveli, directeur général de l'Intercontinental. Les convives retrouveront bien sûr, l'école de danse du feu, de Te Tama Ahi, de Léon Teai. Chaque soirée sera différente, puisque l'hôtel prévoit quatre buffets variés. Du mā'a tahiti pour l'ouverture, deux soirées merveilleuses, les 28 juillet et 3 août, et pour finir avec une soirée dédiée aux archipels polynésiens, le 4 août.



" Le dernier soir, on a supprimé les "pupu hīmene" et on a remis Miss et Tāne en prestation individuelle et couple, ce qui fait qu'on aura un spectacle beaucoup plus frais et actif le dernier soir ", assure le directeur général. Cet événement culturel représente bien évidemment un gros investissement pour l'établissement. Mais pas question pour la direction de passer outre : " Le personnel fournit un gros travail que ce soit sur la mise en service, sur le nettoyage… Ils font des costumes également. Donc, c'est vraiment une fête que l'on prépare et on ne veut pas tout gâcher, par un manque de participants. Ça serait vraiment dommage. Donc, c'est dans ce sens que nous voulons réussir notre Mini Heiva. "



Jusqu'à la dernière édition, le Mini Heiva de l'Intercontinental a mis en évidence " près de 13 000 artistes ", avec " 700 000 participants ". " Cette année, on espère rester dans la mouvance avec des spectacles qui vont attirer du monde pour faire une belle fête ", explique Thierry Broveli.



" On a des habitués du Mini Heiva, avec une clientèle locale, qui, soit, aime bien revenir suivre ceux qu'ils ont vu à To'atā. Soit, ils ne les ont pas vus et ils veulent les voir ici, soit, ils veulent les revoir dans des conditions plus gourmandes et plus confortables. On a aussi une clientèle internationale qui vient exprès pour le Heiva et le Mini Heiva ", rajoute-t-il.



Pour que le Mini Heiva soit une réussite financière pour l'hôtel, " il nous faut un minimum sur quatre soirées, une moyenne de 300 couverts ", prévient le directeur général.



Chaque soirée, 700 couverts seront disponibles.