Le Mereana 5 remis à flot

Tahiti, le 28 février 2020 – Le Mereana 5 a été déséchoué avec succès du récif de Aratika. Il devrait arriver à Papeete dimanche.



Le Mereana 5 qui s'était échoué le 17 février dernier à la suite d'une erreur humaine à Aratika a été remis à flot jeudi. L'armateur a fait appel au remorqueur Aito II, propriété de la branche maritime de Boyer. L'équipe a été aidée par les sociétés Raiatea Carénage Services et la Société calédonnienne de dépollution et d'expertises maritimes (SCADEM). Une "petite voie d'eau" a été relevée, mais n'a pas empêché la flottabilité du navire. Selon nos informations, les remorqueurs ont fait tourner les pompes en permanence pendant l'opération, ce qui a rendu son renflouement possible. Après un premier colmatage de la voie d'eau, le bateau a été tiré en dehors du récif. Un deuxième colmatage a été effectué avant que le navire ne soit acheminé jusqu'à Fakarava.







Il serait actuellement en route vers Papeete, où il est censé arriver ce dimanche. Le Mereana 5 devrait être mis au sec sur le quai de la société Technimarine avant une expertise impliquant son fabricant, Nautisport Industries (NSI). Selon l'assureur, Yannick Cadet, de Poe-ma insurances, la société qui entreprendra les réparations du navire n'a pas encore été désignée, mais il s'agirait "très certainement de son constructeur NSI".