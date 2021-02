Le Maris Stella secouru après une avarie au large de Rangiroa

Tahiti, le 9 février 2021 - Le caboteur Saint Xavier Maris Stella IV a été secouru par un remorqueur de l'armée suite une avarie moteur grave à moins de 2 milles nautiques du platier de Rangiroa. Le navire marchand a dû être tracté jusqu'à Papeete.



Le caboteur Saint Xavier Maris Stella IV, de la société de navigation des Tuamotu, a dû être remorqué jusqu'à Papeete suite à une avarie moteur grave survenue à moins de 2 milles nautiques du platier de Rangiroa, samedi.

Alerté par le JRCC Tahiti qui coordonne les opérations d’assistance en mer, le remorqueur portuaire et côtier Maroa de la Marine nationale est rapidement intervenu, alors qu'il était en patrouille à proximité. Le navire a été dérouté de sa mission initiale pour procéder au remorquage du navire en difficulté vers le large et le mettre en sécurité dans un premier temps.



Après investigation, il est apparu que l’avarie était trop importante pour pouvoir être réparée par l’équipage. Ce constat a conduit le contre-amiral Rey, commandant la zone maritime Asie Pacifique et les forces armées en Polynésie, a ordonner au Maroa de remorquer le navire jusqu’à Papeete.



Cette opération, unique dans l’histoire de ce remorqueur militaire, prévue pour durer une soixantaine d’heures, avec un remorquage de haute mer réalisé sur près de 250 milles nautiques, impliquant l’équipage du Maroa, le JRCC Tahiti, le SAM PF, le centre opérationnel de Tahiti (FAPF) et le port autonome.

A son arrivée à Papeete, les remorqueurs du port doivent prendre le relai pour ramener le Saint Xavier Maris Stella IV à quai où il sera réparé.