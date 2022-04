Le Maris-Stella IV immobilisé à Ahe, bientôt réparé

Tahiti, le 21 avril 2022 - Le navire Saint Xavier Maris-Stella IV, est immobilisé à Ahe depuis le 10 avril, victime d'une panne moteur. La pièce nécessaire à sa réparation est en cours d'acheminement, il devrait reprendre du service la semaine prochaine. Les marchandises à bord ont été récupérées par le Maris-Stella III qui a pris le relais.



Le Saint Xavier Maris-Stella IV, goélette qui dessert les Tuamotu Ouest, a été victime d'une panne moteur. Depuis le 10 avril, le navire est immobilisé dans le lagon de Ahe en attendant sa réparation. Comme nous l'a expliqué l'armateur, Elias Salem, de la Société de navigation des Tuamotu, c'est une panne sans gravité, "il manque juste une pièce, un coussinet de bielle". Celle-ci, qui a dû être fabriquée au Danemark, est à présent en cours d'acheminement et tout devrait rentrer dans l'ordre la semaine prochaine. Après sa réparation, le Maris-Stella IV fera route vers Apataki et Niau avant de rejoindre Tahiti.



D'un point de vue opérationnel, le 17 avril, l'autre navire de la compagnie, le Saint Xavier Maris-Stella III s'est rendu à Ahe pour prendre le relais. Il a récupéré les marchandises à bord du navire immobilisé pour desservir les atolls où devait se rendre le Maris-Stella IV : Katiu, Makemo et Hao où il a accosté jeudi matin.