Le Manava de Moorea passe au vert

Tahiti, le 28 mars 2024 - Le Manava Beach Resort & Spa à Moorea, en partenariat avec Bpifrance, a annoncé ce mercredi le lancement du tout premier “Diag Décarbon'Action” dans le Pacifique.



Le “Diag Décarbon’Action” est un outil de mesure des émissions de gaz à effet de serre. Il permet aux entreprises de réduire leurs émissions de carbone à travers une démarche en trois temps : mesurer les émissions, élaborer un plan d’action et impliquer l’ensemble des parties prenantes dans la décarbonation.



L’hôtel Manava Beach Resort & Spa de Moorea a annoncé ce mercredi le lancement du “Diag Décarbon’Action” au sein de l’établissement. C’est la première fois que cet outil est déployé dans le Pacifique.



Cofinancé par l’Ademe, agence de la transition écologique, et opéré par Bpifrance, la banque publique d’investissement, en collaboration avec l’association Bilan carbone, cette initiative s'inscrit dans une démarche visant à évaluer et à réduire l'empreinte carbone de l'établissement, démontrant ainsi un engagement continu envers la durabilité environnementale.



Réalisé par le bureau d’étude local, Odewa, le “Diag Décarbon’Action” rassemble des outils simples et complets au service des entreprises qui n’ont jamais réalisé de bilan des émissions de gaz à effet de serre. L’objectif est d’enclencher un véritable plan de transition énergétique et écologique pour maîtriser l’impact direct et indirect de l’activité sur l’environnement.



Ce partenariat stratégique ouvre des perspectives prometteuses pour diminuer l’impact de l’activité du Manava Beach Resort & Spa de Moorea. Grâce au “Diag Décarbon'Action”, l'établissement aura l'opportunité d'identifier les principales sources d’émissions de carbone et de mettre en œuvre un plan d’action pour atténuer son empreinte carbone. Les premiers résultats du diagnostic et le plan d’action sont attendus pour juillet prochain.