Le MMA tahitien en or et en bronze aux Oceania

Il a fallu attendre dimanche et la dernière journée de compétition pour voir la première médaille d'or polynésienne aux Oceania. Hiro Lemaire, qui est également président de la Fédération polynésienne de lutte, d'arts martiaux mixtes, jiu jitsu brésilien et disciplines associées (FPLAJDA), était engagé dans la catégorie des super-lourds.



Le combattant de Huahine, était opposé en finale au Néo-Zélandais Corey Barrett. Lemaire a plié le combat en à peine une minute, grâce à un crochet du gauche qui a mis son adversaire au sol. Il a ensuite enchaîné quelques coups au sol, avant que l'arbitre arrête le combat. Une victoire donc par TKO (K.O technique) pour Hiro Lemaire.



Moins de réussite en revanche pour les deux autres Tahitiens engagés dans ces Oceania. Aremiti Tinirau, chez les poids welters, s'est incliné d'entrée face à l'Australien Corey Reeves qui l'a emporté par décision unanime. Et Michael Lisan, en poids moyen, s'est également incliné lors de son premier combat par décision unanime contre un autre Australien Loni Doyle Filimoehala.