Le Lac des cygnes revu par le centre Tschan

TAHITI, le 22 mars 2021 - Le ballet du répertoire Le Lac des cygnes sera présenté le 26 et le 27 mars au Grand théâtre de la Maison de la culture par les élèves du centre de danse Tschan. Il a été adapté pour les cours de danse classique et de contemporain du centre.



" Pour notre spectacle annuel nous avons choisi le Lac des cygnes ", annonce Florence Yhuel, directrice du centre Tschan. Un ballet dont elle rêvait depuis 18 ans. " C’est le moment. " Ce ballet a été adapté.



Les plus jeunes assureront la première partie des représentations. " Nous les avons interrogés pour savoir ce que ce ballet leur évoquait, nous avons répondu avec eux aux questions qu’ils pouvaient se poser ."



Cette partie a été conçue " un peu à la manière d’un livre coloré qui explicite les grandes thématiques ". Les chorégraphies ont été réalisées sur la base des émotions des plus jeunes. Les élèves les plus avancés du cursus prendront le relai pour la seconde partie. Matiss, Iriatai, Elea, Kiara et Jeanne tiendront les rôles principaux.



Amour impossible



Le Lac des cygnes est un ballet en quatre actes sur une musique de Tchaïkovski, inspiré d’une légende allemande qui conte l’histoire d’un amour impossible. Un jour, un jeune prince (Siegfried) rencontre, alors qu’il chasse, un cygne blanc.



Ce cygne se transforme en jeune femme, Odette, qui lui explique être prisonnière du sortilège d’un sorcier (Rothbart) : Chaque jour, la jeune femme se transforme en cygne. Plusieurs fins sont possibles selon les versions, " nous avons opté pour une fin heureuse ", annonce Florence Yhuel.



Le ballet dure normalement 2h30. Le centre Tschan propose une version condensée de 1h30. Pour les amoureux du classique, les grands morceaux sur pointe ont été conservés, comme le fameux pas de 4 ainsi qu’un certain nombre de morceaux de la musique de Tchaïkovski.



Des passages plus modernes, contemporains même, ont été ajoutés. "Ce qui n’enlève rien à l’émotion de l’histoire." Le centre de danse, les élèves et leurs professeurs, se réjouissent de pouvoir enfin remonter sur scène. Certains se sont vraiment révélés parmi les 200 danseuses et danseurs qui participent à l’événement.