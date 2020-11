Le Kia Ora de Rangiroa condamné pour discrimination

Tahiti, le 2 novembre 2020 - Dans un arrêt rendu le 22 octobre dernier, la cour d’appel de Papeete a confirmé la condamnation de l’hôtel Kia Ora de Rangiroa à indemniser l’une de ses anciennes salariées et déléguée syndicale pour discrimination et harcèlement moral.



La cour d’appel de Papeete a débouté le 22 octobre dernier la direction du Kia Ora de Rangiroa dans le bras de fer qui l’opposait depuis plusieurs années à l’une de ses anciennes employées. En août 2016, la direction de l'hôtel avait été condamnée pour harcèlement moral et discrimination à indemniser cette ancienne salariée à hauteur de 300 000 Fcfp. Il y a quelques jours, la cour d'appel a finalement jugé l'appel de l'établissement hôtelier irrecevable.



Le conseil de l’ex-employée de l’hôtel, aujourd’hui à la retraite, Me Brice Dumas, s'est dit particulièrement satisfait de cette décision : "Ma cliente est heureuse d'avoir pu faire la démonstration que le droit du travail s'applique partout en Polynésie, y compris dans les îles et aux Tuamotu. Les procédures peuvent durer plusieurs années comme en l'espèce mais il faut tenir bon. Le harcèlement moral ne s'arrête pas aux frontières de Tahiti et il est heureux de parvenir à le faire condamner même si c'est le combat du pot de terre contre le pot de fer. Il n'y a pas d'impunité lorsque les victimes veulent faire entendre leurs voix." De son côté, l’avocate du Kia Ora, Me Astrid Pasquier, a déploré que l’affaire n’ait "pas été jugée sur le fond" en raison d’une "question d’irrégularité de forme".