Le Journal de l'île de La Réunion en liquidation judiciaire

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | mercredi 31/07/2024 - Le Journal de l'île de la Réunion (JIR), l'un des deux titres de presse écrite de l'île, a été placé mercredi en liquidation judicaire, a-t-on appris auprès du tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion.



Cette liquidation judiciaire met au chômage les 80 salariés du JIR et de toutes ses filiales, notamment son réseau de distribution et son site internet d'information, clicanoo.re.



Placé en redressement judiciaire le 10 janvier, le titre de presse né en 1951 était en grande difficulté financière depuis plusieurs années. Un plan de sauvegarde de l'emploi avait été déclenché en avril et une trentaine de salariés avaient quitté l'entreprise.



Depuis le 9 juillet, la version papier du journal avait cessé d'être diffusée à la suite d'un différend financier entre la direction du média et l'unique imprimerie de l'île en capacité d'imprimer le quotidien.



"Il faut arrêter la fuite en avant" a déclaré à l'audience le président du tribunal de commerce, évoquant une "logique purement économique" dans sa décision.



Le JIR avait déjà été placé à deux reprises en redressement judiciaire ces dernières années.



En octobre 2023, le Quotidien, l'autre titre de presse écrite de l'île, avait lui aussi été placé en liquidation judiciaire avant d'être racheté par la société Media Capital, permettant la poursuite de sa parution.