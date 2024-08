Le Japon se prépare à l'arrivée d'un nouveau typhon

Tokyo, Japon | AFP | lundi 25/08/2024 - Le Japon se prépare au passage d'un typhon de forte intensité, qui se dirige vers le sud de l'archipel avant de remonter vers l'île de Kyushu cette semaine, ont annoncé lundi les services météorologiques nippons.



Le typhon Shanshan devrait atteindre la petite île d'Amam dans le département d'Okinawa mercredi, avec des rafales pouvant atteindre 216 km/h avant de prendre la direction des îles de Kyushu puis de Honshu, la principale du Japon.



"De violentes tempêtes et de hautes vagues pourraient frapper l'ouest du Japon et certaines parties de l'est" de mardi à vendredi, a déclaré un responsable de l'Agence météorologique japonaise (JMA) lors d'une conférence de presse.



L'agence météorologique prévoit de forts coups de vent pouvant atteindre 162 km/h mercredi et jeudi au sud de l'île de Kyushu et jusqu'à 400 mm de précipitations en 24h sont attendus à partir de mercredi midi dans certaines zones, a précisé ce responsable.



"Il faut être très vigilant face aux risques liés aux fortes pluies, comme les glissements de terrain, les inondations et les crues de rivières", a-t-il déclaré.



Les services ferroviaires, essentiels au Japon, les trafics aérien et routier pourraient être perturbés, a ajouté un responsable du ministère du Territoire et des Transports.



La compagnie aérienne Japan Airlines a d'ores et déjà annoncé l'annulation de 39 vols domestiques mardi ainsi que 77 vols internationaux et six vols domestiques mercredi, en raison du passage du typhon.



Du 15 au 17 août, le typhon Ampil avait provoqué l'annulation de nombreux trains et de plus de 650 vols nationaux et internationaux.



Ce système météorologique avait amené de fortes pluies mais n'avait causé que des blessures légères et des dégâts mineurs alors qu'il remontait la côte Pacifique au large de la région de Tokyo.



Les typhons de la région se forment plus près des côtes qu'auparavant, s'intensifient plus rapidement et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique, selon une étude publiée le mois dernier.