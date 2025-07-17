

Le Japon appelle à évacuer, après des inondations et glissements de terrain dans le sud-ouest

Tokyo, Japon | AFP | lundi 11/08/2025 - Les autorités nippones ont appelé lundi plusieurs millions de personnes à évacuer leur domicile en raison d'inondations et glissements de terrain survenus après des pluies violentes dans le sud-ouest du Japon qui ont fait plusieurs disparus.



Des images de la télévision nippone montrent plusieurs zones du département de Kumamoto où des maisons, des magasins et des véhicules sont envahis par des eaux d'environ un mètre de haut.



En six heures lundi matin, plus de 37 centimètres de précipitations sont tombés sur la ville de Tamana, la plus touchée par la pluie, un record au niveau local, selon l'agence météorologique japonaise.



"La situation présente un danger mortel et la sécurité doit être assurée immédiatement", ont averti les météorologues, ajoutant qu'"une vigilance maximale (était) requise".



Au total, des avertissements et appels à évacuer ont été émis pour plus de trois millions d'habitants de régions du sud-ouest du Japon, selon l'Agence de gestion des incendies et des catastrophes. Quelque 384.000 personnes résidant pour la plupart dans le Kumamoto font l'objet du plus haut niveau d'alerte, de même source.



Bien que les fortes pluies aient diminué dans ce département, des fronts pluvieux actifs pourraient toucher d'autres régions du Japon à tout moment, a déclaré lors d'une conférence de presse, Shuichi Tachihara, un responsable de l'agence météorologique nationale.



"Les fortes pluies qui se sont abattues jusqu'à présent ont affaibli le sol dans certaines zones et provoqué une montée du niveau de l'eau dans certaines rivières", a-t-il ajouté.



"Le risque de catastrophes pourrait augmenter à nouveau à l'avenir, même si les précipitations diminuent", a-t-il prévenu, tout en demandant à la population de "rester extrêmement vigilante".



Selon la presse locale, les secouristes ont trouvé le corps d'une personne à Kosa, dans le Kumamoto, où un homme avait été porté disparu lundi après un glissement de terrain qui avait touché son domicile.



Les responsables locaux n'ont pas été en mesure de confirmer cette information dans l'immédiat.



A Misato, autre ville du département, des secouristes ont réussi à sauver un homme âgé piégé à l'intérieur de son logement touché lui aussi par un glissement de terrain.



Deux personnes de la grande ville de Fukuoka ont, elles, été emportées dimanche par un cours d'eau et sont toujours portées disparues lundi, d'après le média public NHK.



Ces pluies diluviennes suivent un épisode de chaleur intense dans de nombreuses régions de l'archipel, avec notamment un record absolu de température dans le pays le 5 août (41,8°C dans la grande banlieue de Tokyo.

le Lundi 11 Août 2025 à 05:39 | Lu 105 fois





