Le Jamel Comedy Club aiguise son humour



Tahiti, le 18 septembre 2023 - Ils sont arrivés dimanche soir, et malgré le décalage horaire et 24 heures de trajets : les six humoristes du Jamel Comedy Club étaient déjà chauds lundi lors de la conférence de presse qui leur était consacrée.



En spectacle sur le motu de l’Intercontinental mercredi et jeudi soir, Nash, Sofia Belabbes, Ayoub Marceau, Farid Chamekh, Kino et PV sont prêts à dérouler leurs vannes au public polynésien.



Ce spectacle collectif où les humoristes vont se succéder sur scène va de succès en succès, peu importe les régions qu’il traverse. Et Tahiti ne devrait pas déroger à la règle.

“Ce sera d’avantage une question d’énergie”, expliquait lundi Ayoub Marceau qui sera le chef de cet orchestre hétéroclite composé “d’un Musulman, d’une Juive, d’un Breton alcoolique et d’un mec qui finalement ne jouera pas”, comme il appelle ces étranges X-men de l’humour.

Un peu foutraque, la conférence de presse n’en a pas moins été sérieuse par ses côtés, le temps d’expliquer le déroulé de la soirée. Des passages à la chaîne, des thématiques forcément variées et des adaptations locales bien entendu.



Les six artistes étaient déjà lundi en quête d’informations, et de rencontres aussi, pour adapter leurs prestations. “On a croisé Anne Roumanoff ce matin”, expliquait Kino lundi. “On a discuté un peu du public tahitien et c’est bon : je sais à quoi m’en tenir.” “On regarde l’actu sur Tahiti aussi”, complète Sofia Belabbes. “On se met dans l’ambiance.”



Et l’ambiance semble déjà fort prometteuse.



La troupe du Jamel comedy club.

20 & 21 septembre.

Au motu Intercontinental Tahiti resort.

Billetterie : ticketpacific

- Catégorie 1 – Partie basse (rangs A à D) : 6 500 francs

- Catégorie 2 – Partie intermédiaire (rangs E à Q) : 5 500 francs - Catégorie 3 – Partie haute (rangs R à W) : 4 500 francs

En vente sur www.ticketpacific.pf, dans les magasins Carrefour Faa’a, Punaauia, Arue, Taravao et à Radio 1/Tiare FM à Fare Ute (frais web : + 101 Fcfp/place achetée en ligne).

Infos pratiques/service client :





1 : La Troupe du Jamel Comedy Club, prête à faire rire le motu de l’Intercontinental pour deux soirs. (Photo : Bertrand Prévost)

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 18 Septembre 2023 à 19:11 | Lu 175 fois