Le Hura Tapairu pour rendre hommage et porter un message

Tahiti, le 30 novembre 2022 - La deuxième semaine du Hura Tapairu a démarré mercredi soir au grand théâtre de la Maison de la culture. Seules cinq formations sur six se sont présentées, la troupe Taure’a Mehura n’a pu se produire pour des raisons d’organisation mais foulera la scène du grand théâtre jeudi soir.



Le Hura Tapairu a repris cette semaine au grand théâtre de la Maison de la culture, avec sa cinquième soirée de compétition. Cinq groupes étaient programmés, dont quatre en catégorie Mehura et le dernier en Tapairu et Pahu Nui. Pour des raisons d’organisation, la troupe Taure’a Mehura du lycée hôtelier de Tahiti n’a pas pu se présenter, et reporté sa prestation à jeudi soir.

L’annonce des finalistes suivie de la remise sont au programme de la septième soirée, vendredi.



Manohiva mehura Pour inaugurer cette deuxième et dernière semaine, c’est la troupe de Manohiva qui est entrée en scène pour présenter cette fois-ci un spectacle en Mehura sur le thème de la natte de l’amour, Te taura o te here, représentée par un lei pendant la prestation. Manohiva avait déjà pris place sur la scène mercredi dernier en catégorie Tapairu.



Tamari'i o te Teva Au tour du groupe Tamari’i o Teva du lycée Tuianu Le Gayic de Papara de se produire sur scène avec un mehura sur le thème de la fierté des ancêtres, Te ha’apeu o te tupuna. Le groupe a souhaité honorer son identité polynésienne afin de rendre hommage aux ancêtres. Les jeunes concurrents ont également souhaité faire honneur à leur proviseurà travers leur participation au Hura Tapairu.



Taputea Hau Le troisième groupe à investir la scène, mercredi, a été Taputea Hau, qui a également concouru en Mehura sur le thème de l’esprit combatif, Te varua aro. Un spectacle gracieux qui n’a tout de même pas manqué de fermeté, au niveau de la gestuelle et des pas de danse, pour véhiculer un message de détermination.



Te re-nui-here a here i te ora La troupe Te Re-nui-here i te ora était le dernier groupe à concourir en Mehura. Les danseuses sont des mamans, des guerrières de la vie, qui ont choisi de faire passer un message d’amazones, Poro’i a hine vairau. Toutes de rouges vêtues, elles ont souhaité refléter l’amour et la force. Leur objectif a été de rappeler l’importance de la vie : “Quand un jour, tu prends conscience que ta vie peut s’arrêter demain, tout s’écroule. Le temps devient tout de suite une richesse inestimable.”



'Atoroira'i Pour clore cette soirée en beauté, la troupe ‘Atoroira’i a raconté l’histoire d’un arbre majestueux et de ses feuilles à travers un spectacle de Pahu Nui et de Tapairu, “Que danse la feuille !”, Ia hura te rau. ‘Atoroira’i a fait son entrée sur une figure arborescente spectaculairement réaliste. Cette métaphore est utilisée pour représenter le cycle de la vie : les feuilles tombent mais se renouvellent. Si certaines se font emporter plus vite par les épreuves de la vie, représentées ici par le vent, d’autres ont la chance et le courage d’y résister avant de s’envoler naturellement.



Rédigé par Meleana CHE FAT le Jeudi 1 Décembre 2022 à 16:07 | Lu 182 fois