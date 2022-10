Le Hura Tapairu fait son grand retour

TAHITI, le 27 octobre 2022 - Après deux années d’absence, le Hura Tapairu revient. Pour cette 16e édition, 31 formations locales et 5 formations étrangères sont inscrites. La billetterie ouvrira ce vendredi matin.



C’est avec une joie non dissimulée que Moana’ura Tehei’ura, chorégraphe et président du jury du Hura Tapairu, et Fabien Dinard, directeur du Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF) et membre du jury, ont annoncé la tenue de la 16e édition de l’événement, ce jeudi matin, lors d’une conférence de presse. L’événement a été annulé deux années de suite en raison du Covid. “ On a vraiment hâte de retrouver les artistes sur scène, il y aura des groupes de qualité ”, a indiqué Fabien Dinard en introduction.



Les compteurs remis à zéro



Le Hura Tapairu (Hura pour “tradition” et Tapairu pour “grâce et originalité”) est un concours de danse attendu par les troupes et le public. Depuis son lancement en 2004, il n’a cessé de prendre de l’ampleur. Cette année, 31 formations locales se sont inscrites dans les différentes catégories : Tapairu (6 formations), Mehura (28 formations), ‘Aparima ‘āpipiti (5 duos), ‘Ōte’a ‘āpipiti (4 duos) et Pahu nui (7 orchestres). Elles s’affronteront du 23 novembre au 2 décembre. Les finales auront lieu le samedi 3 décembre. Tous les gagnants en ‘Ōte’a et/ou ‘Aparima se retrouveront à cette soirée pour se disputer le podium, tandis que les six meilleurs mehura sélectionnés la veille remonteront sur scène pour remporter l’un des quatre prix de la catégorie. La particularité de cette soirée est que les compteurs sont remis à zéro.



Pour la troisième fois aura lieu également le Hura Tapairu Manihini. Il s’agit d’un concours de danse ouvert aux formations étrangères. Le concours se déroulera la première semaine et compte cette année cinq groupes, trois viennent des États-Unis et deux du Mexique.



Évolution de la notation



Le jury de cette nouvelle édition sera composé de six membres. Une petite évolution va affecter la notation. Pour suivre les changements appliqués au règlement du Heiva i Tahiti, les points de pénalité passent de 100 à 20. Selon Moana’ura Tehei’ura, “ un toilettage du règlement du Hura Tapairu pourrait être envisagé ”. Dans l’attente, une réflexion est en cours à propos du système de transcription des notes. En effet, la notation des passages est divulguée à l’issue de chaque représentation, elle pourrait être numérisée.



Attention ! À la demande du jury, les portes du Grand théâtre de la Maison de la culture, où se déroulera le concours, seront fermées lors des représentations. Les retardataires devront patienter à l’extérieur et le public profiter des seuls intermèdes pour se déplacer. Yann Teagai, directeur de la Maison de la culture, rappelle que le travail du jury exige une entière disponibilité et totale attention. “ Il sera installé au milieu des spectateurs, le moindre mouvement ou passage peut fausser l’observation. Les membres sont dans l’instantanéité du jugement ”. Pour Moana’Ura Tehei’ura, ce n’est pas “ un caprice du jury ”. “Éviter les déplacements pendant les représentations est aussi une marque de respect pour les danseurs et musiciens.”



Les artisans toujours présents



Le service de l’artisanat est un partenaire de longue date du Hura Tapairu. “ L’objectif est d’associer deux univers car il n’y a pas de danse sans costumes ni accessoires ”, rappelle Vaiana Giraud, cheffe de service de l’artisanat traditionnel. Une dizaine d’artisans seront réunis dans un village ouvert une heure avant les spectacles et durant toute la soirée des finales. Ils proposeront des objets et créations en lien avec la danse, mais pas seulement. Le public pourra également découvrir des objets de décoration ou d’aménagement de la maison par exemple.



Les stages internationaux reprennent, le succès se confirme



Le 22e stage international de pratique des arts traditionnels organisé par le Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF) pour les non-résidents aura lieu du 21 au 25 novembre. Depuis 2009, deux sessions sont organisées chaque année (hors Covid). Pas moins d’un millier de stagiaires y a déjà participé. Pour Fabien Dinard, le directeur du CAPF, ces stages sont particulièrement importants. “ Nous allons souvent à l’étranger ”, dit-il. “ Nous constatons alors que le niveau est bon, mais les pas de base ne sont pas toujours correctement enseignés et exécutés, de même que le vocabulaire utilisé. C’est pourquoi nous avons mis en place cette initiative .” En général, les Japonaises s’inscrivent en nombre. En raison de la coupure de la liaison aérienne, elles ne seront pas là pour la session de novembre. Sur la quarantaine d’inscrits et intéressés, la plus grosse délégation sera originaire du Mexique. Au programme : danse, musique et hīmene.



Pratique



Concours du 23 novembre au 2 décembre, au Grand théâtre de la Maison de la culture. À 18h30. Finales Mehura et Tapairu le samedi 3 décembre.Tarifs à partir de 1 500 Fcfp, gratuit pour les moins de 2 ans.Vente des billets sur place au Grand théâtre et en ligne Pour la première fois, l’événement sera accessible à tous grâce à un live streaming . Tarifs à partir de 600 Fcfp la soirée.

Contacts



Site internet Hura Tapairu Site internet de la Maison de la culture Tél. : 40 54 45 44FB : Maison de la culture de Tahiti

