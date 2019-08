Le Hine Taure’a participeront au championnat U19 OFC

PIRAE, le 1er août 2019 - La sélection de Tahiti de football féminin participera au championnat féminin U19 de la confédération océanienne de football prévu aux îles Cook du 30 août au 12 septembre 2019.



Trois poules A, B et C ont été constituées pour ce tournoi regroupant 11 équipes. Il y aura dans le groupe A les îles Cook, les Salomon, les Fidji et le Vanuatu, dans le groupe B les Samoa Américaines, les Samoa, Tahiti et la Nouvelle Zélande et dans le groupe C la Papouasie Nouvelle Guinée, la Nouvelle Calédonie et Tonga.



La Nouvelle Zélande étant beaucoup plus forte historiquement que toutes les autres équipes - médaillée de bronze en U17 lors de la dernière Coupe du monde -, il a été décidé que la meilleure équipe du groupe 2 hors Nouvelle Zélande sera qualifiée pour les demi-finales. Nos Tahitiennes ont donc une belle opportunité de se qualifier, elles devront pour cela faire mieux que les Samoa Américaines et les Samoa.



Contrairement aux Jeux du Pacifique, où notre équipe dont la moyenne d’âge était de 19 ans était tombée face à des équipe sénior dont les joueuses étaient plus âgées et donc plus expérimentées qu’elles, la différence de niveau devrait être moins importante. Pour rappel, le football tahitien féminin a été relancé il y a trois ans en Polynésie. Ce sera donc une belle occasion de voir quel chemin il reste à parcourir.



La place qualificative réservée au gagnant du tournoi est hors d’atteinte, la Nouvelle Zélande ayant vingt d’ans d’avance dans cette discipline. Mais Tahiti peut espérer faire mieux que lors des Jeux du Pacifique en visant la qualification pour le carré final de la compétition.



Ce jeudi matin, au centre technique de Pirae, Stéphanie Spielmann, chef de projet « foot féminin » à la fédération tahitienne de football, s’est montrée confiante. « Une bonne partie des filles a désormais l’expérience de tournois internationaux comme les Jeux du Pacifique ou la Coupe des nations. Huit de nos filles ont participé aux Jeux du pacifique et une majorité a traversé le cycle U16 de 2017. 12 filles sur 18 ont déjà eu une expérience internationale et savent quel type d’implication demande ce genre de tournoi. Nous avons maintenant un préparateur physique. On ne pourra pas gagner la place qualificative car la Nouvelle Zélande est trop en avance mais on a quand même un bon coup à jouer sur le plan de l’Océanie. » SB/FTF