Le Heiva taravana i Pirae, c'est mardi soir

PIRAE, le 18/12/2017 - En raison des conditions météorologiques instables, cet événement a été reporté à mardi soir. Des modifications sont à prévoir au niveau de la circulation routière, durant l'événement.



Initialement prévu à samedi soir, le Heiva taravana i Pirae se tiendra finalement mardi soir, en raison des conditions météorologiques instables qui ont frappé les îles du vent, le week-end dernier.



Cet événement regroupera les différents quartiers prioritaires de la commune, et chacun défilera sur l'avenue du Général-de-Gaulle, place Aorai Tini Hau. Plus de 500 personnes seront de la partie.



Le thème qui a été retenu pour cette seconde édition, est " les dieux et déesses de la mythologie grecque ". Lors du défilé, deux tours seront proposés lors de cette soirée avec un temps d’arrêt pour permettre la chorégraphie des zones, sur un “jingle” spécialement composé pour cette édition et présenté aux officiels, au jury et au public.



Des modifications sont donc à prévoir au niveau de la circulation, à partir de 18 heures. " Fermeture de la voie publique sur l’Avenue du Général de Gaulle entre les ronds-points du GREPFOC et de l'HOPITAL TAAONE, place Aorai Tini Hau. Pour traverser la ville de Pirae, privilégier l’avenue Ariipaea Pomare devant la mairie ", précise un communiqué.



Retrouvez ci-dessous le plan des modifications prévues.