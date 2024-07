Tahiti, le 25 juillet 2024 - Le Heiva i Tahiti se poursuit le 3 août avec le Nu’uroa Fest’ au Musée de Tahiti et des îles.



La 5e édition du Nu’uroa Fest’, organisée par Te Fare Tauhiti Nui - Maison de la culture, en partenariat avec Te Fare Iamanaha – Musée de Tahiti et des îles, aura lieu le samedi 3 août dans les jardins du musée. L’occasion de profiter une dernière fois des spectacles de cinq groupes du Heiva I Tahiti 2024 (Tamari’i Mataiea / Te Manu Ai’a / ‘O na Teva e va’u / Tamariki Rapa / Heikura Nui) dans un format condensé de 30 minutes environ pour chacun.





Avant les spectacles, le Musée de Tahiti et des îles en profitera pour ajouter deux œuvres supplémentaires à la collection de l’établissement : “Les costumes du Heiva i Tahiti des années 40 à nos jours”. Une collection déjà riche de plus de 200 costumes. Cette année, c’est le groupe Ia Ora Te Hura, qui a remporté le prix Joseph Uura du meilleur costume Hura nui, qui remettra deux exemplaires (homme et femme) de son costume primé.





Cette 5e édition se tiendra le samedi 3 août, à partir de 13 heures, au Musée de Tahiti et des îles. L’entrée est gratuite et les billets sont à récupérer à la Maison de la culture (places limitées, horaires : du lundi au jeudi de 8 à 16 heures et le vendredi de 8 à 15 heures).