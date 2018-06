Le Heiva de San Diego gagne en visibilité

PAPEETE, le 15 juin 2018 - Lancé pour la première fois en 2011, le Heiva de San Diego tient bon. Cette année, il s’installe dans le port de la ville pour une meilleure visibilité. Par ailleurs, accompagnés par la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers, les organisateurs entendent formaliser le volet business de l’événement.



En janvier 2018, les initiateurs du Heiva i San Diego ont créé le comité Reva Tahiti Productions. Une association qui a pour " vocation de promouvoir et diffuser tout ce qui a trait au folklore artisanal, artistique polynésien durant l’événement Heiva San Diego qui a lieu tous les ans à San Diego au mois d’août ".



Des centaines de concurrents



Sur place une association américaine se charge de la mise en place. Le concours connait un franc succès, en 2017, près de 500 inscriptions ont été enregistrées. Cet événement est ouvert à toutes les nationalités. Les concurrents viennent surtout des États-Unis, du Mexique, du Japon. Quelques rares polynésiens ont tenté leur chance depuis 2011.



Le jury est composé, lui, de professionnels Polynésiens. Il est présidé par Fabien Dinard, le directeur du Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF). " C’est un événement avant tout culturel ", indique ce dernier. Toutefois un village polynésien est dressé tout au long du heiva. Des artisans y présentent leurs productions.



Cette année, pour percer le marché américain, les organisateurs ont fait appel à la cellule internationale de la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers (CCISM). " Des produits comme la vanille, l’artisanat local, le rhum, la perle ont toute leur place ", affirment les organisateurs qui aimeraient aussi voir arriver des prestataires de service. " On pense en particulier à la petite hôtellerie ." Les volontaires peuvent toujours se présenter aux organisateurs ou la CCISM pour en savoir plus. L’événement est l’occasion de vendre en direct mais aussi de prospecter en marge du village.



Une centaine d’école de ‘ori tahiti



Le choix de San Diego n’est pas un hasard. Les organisateurs expliquent : " cette ville américaine compte une centaine d'écoles de ‘ori tahiti et une forte communauté de "Pacifc islander qui partagent notre culture multi-ethniques polynésiennes ".



L’édition 2018 du Heiva i San Diego aura lieu du 10 au 12 août sur le thème Te mau hoa here (l’amitié). La troupe Hitireva y est invitée, elle présentera le même spectacle que celui donné toute au long du mois de juillet sur le marae ‘Ārahurahu. Le gala d’élection de miss et mister Heiva Sans Diego aura lieu le 13 juillet. Les élus participeront à la promotion du concours de danse et de son village.