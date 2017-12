Le Heiva Taravana de Pirae samedi

PIRAE, le 13 décembre 2017. La ville de Pirae, en partenariat avec la fédération Te Ui Hotu Rau no Pare Nui, organise la deuxième édition du Heiva taravana i Pirae ce samedi de 17h30 à 22 heures sur l’avenue du Général-de-Gaulle, place Aorai Tini Hau.



La première édition du Heiva Taravana i Pirae a rassemblé plus de 2 000 personnes. Cette année venez nombreux admirer le défilé de chars des quartiers, leurs costumes et leurs danses sur le thème Les Dieux de l'Olympe.



Les dieux et déesses de la mythologie grecque seront mis à l’honneur par les cinq zones qui regroupent les quartiers prioritaires de la commune. Ce thème se veut avant tout enrichissant en matière d’histoire et de diversité culturelle pour les quartiers prioritaires de Pirae. Il s’agit pour les quartiers d’exprimer leur créativité en mettant en scène les personnages marquants de cette culture grecque. Lors du défilé, deux tours seront proposés lors de cette soirée avec un temps d’arrêt pour permettre la chorégraphie des zones, sur un “jingle” spécialement composé pour cette édition et présenté aux officiels, au jury et au public.



Le public est invité à participer en étant déguisé et à venir en famille pour découvrir les danses et les chars décorés par les quartiers. Le traditionnel défilé des officiels accompagnés des mascottes à l’ouverture du défilé est prévu au programme de cette soirée. Au total, plus de 500 personnes participeront au défilé.

Un feu d'artifice sera ensuite tiré.