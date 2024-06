Le Heiva Rima’ī commence !

Tahiti, le 27 juin 2024 – “La 35e édition du Heiva Rima’ī est ouverte”, annoncent les organisateurs ce jeudi 27 juin, au parc d’exposition de Mamao. Si l’édition est marquée par le triste décès de Mama Evelyn, artisane émérite et membre du comité organisateur du Heiva des artisans, l’occasion est offerte cette année de célébrer l’artisanat en sa mémoire. Et peut-être encore plus à l’heure où mettre en valeur ces savoir-faire est devenu une priorité, a rappelé Nahema Temarii, ministre de l’Artisanat depuis peu.



C’est la 35e édition de cette manifestation qui met l’artisanat polynésien à l’honneur chaque année. Début des festivités oblige, le président du Pays et son gouvernement ont été reçus en chanson et en danse, avant de danser à leur tour pour inaugurer le Heiva Rima’i. À l’heure des discours, Nahema Temarii, tout juste nommée au portefeuille de l’Artisanat en remplacement de Éliane Tevahitua, et Moetai Broterson, pour qui l’artisanat est une affaire de famille, ont tous deux rappelé à quel point il est important de préserver et d’encourager cette richesse de la Polynésie : “L’artisanat fait partie intégrante du peuple mā’ohi.”



Cette année, ce sont 85 exposants qui se sont réunis pour vendre leurs créations, tīfaifai, bijoux, assemblages en pandanus... Du 27 juin au 14 juillet, de nombreuses animations ponctueront cette édition avec un thème phare : le Tiare Tahiti. L’échéance est particulière pour les artisans, car l’événement est un de leurs plus gros rendez-vous de l’année en termes de recettes financières. Mais cette année, il y a comme un creux, une absence dans la magie de ce Heiva Rima’ī : il y a quelques jours à peine, les gens apprenaient le décès d’Evelyn Tavere, membre du Comité Tahiti i te rima rau (CTRR), organisateur du Heiva Rima’ī et du Te Noera a te rima’ī, et une personnalité éminente de cette événement.



Pour les artisans de Raiatea, son absence est poignante, car Evelyn était originaire de l’île, et était leur référente directe lors du salon en les accompagnants tout au long de l’événement. “On est un peu perdus sans elle ; mais bon, on s’accroche”, témoignent les artisanes. Car le Heiva Rima’ī reste une échéance qui marque le début de la période de festivité. Si certains partent avant, peut-être faut-il célébrer en leur mémoire ? Alors pour l’ouverture de ce Heiva Rima’ī, beaucoup ont rendu hommage à Evelyn Tavere, monument de l’artisanat polynésien, tout en exprimant la volonté de faire de cette édition une édition spéciale, en hommage à Mama Evelyn.