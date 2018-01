Le Haut-commissaire félicite les "veilleurs de l'océan"

PAPEETE, le 12 janvier 2018 - Le Haut-commissaire de la République, René Bidal, a réuni ce vendredi les membres du centre de JRCC, le centre de surveillance, de recherche et de sauvetage en mer, afin de saluer leur travail et leur mobilisation. Au cours de l'année 2017, les "veilleurs de l'océan" auront secouru 221 personnes dont 100 sauvetages effectués par la flottille d'hélicoptères Dauphins de la 35F.



A l'occasion de la réception qui a eu lieu ce vendredi au sein de la résidence du Haut-commissariat (HC), René Bidal a tenu à remercier Cyril Gennari, chef de la flottille 25F composée d'avions Gardian, Mickaël Joly, chef du détachement de la flottille 35F composée d'hélicoptères Dauphins, Maori Pani, président de la Fédération d'entraide polynésienne de sauvetage en mer (FEPSM) et Pierre Masson, directeur de la protection civile au HC. En présence du Contre-amiral Denis Bertrand, commandant des forces armées en Polynésie française, René Bidal a salué la bonne coordination des différents services: "ce matin, j'ai voulu réunir l'ensemble des acteurs de la surveillance et du sauvetage en mer car il est intéressant de les remercier et de leur rendre hommage pour l'action qu'ils ont mené tout au long de l'année et particulièrement d'ailleurs, de façon assez symbolique, les week-end de noël et du jour de l'an. Au-delà, je voudrais dire que c'est l' excellente coordination entre le JRCC, la gendarmerie maritime, la 35F, la 25F et la FEPSM qui participe de l'efficacité des opérations de secours."