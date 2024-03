Le Haut-Vernet revit la disparition du petit Emile pour tenter de percer le mystère

Le Vernet, France | AFP | jeudi 28/03/2024 - Comment le petit Emile a pu disparaître le 8 juillet dans le hameau du Haut-Vernet ? Sa famille, des voisins et des témoins sont réunis dans les Alpes jeudi pour une "mise en situation", près de neuf mois après le début de l'enquête.



Au total 17 personnes ont été convoquées par la justice pour reconstituer le moment où le garçonnet de deux ans et demi a été aperçu pour la dernière fois. Pour s'assurer que ce nouvel acte d'enquête se déroule dans la sérénité, l'accès à ce hameau des Alpes-de-Haute-Provence a été barré depuis mercredi 08h00 et le restera jusqu'à vendredi 08h00.



Le Haut-Vernet, situé entre Digne-les-Bains et Gap, était également totalement interdit de survol jeudi, avec des drones mobilisés pour sécuriser le site.



Sous une pluie fine et un froid mordant, une vingtaine de journalistes étaient massés devant la barrière d'interdiction d'accès, surveillée par deux voitures de gendarmerie, ont constaté des journalistes de l'AFPTV.



"L'objectif de la mise en situation, c'est de retracer de manière chronologique la soirée du 8 juillet dernier et de pouvoir confirmer ou infirmer les éléments" recueillis par les enquêteurs, a expliqué à l'AFP Pierre Coursières, commandant en second du groupement de gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence, précisant qu'"une centaine de gendarmes" sont mobilisés "sur zone".



La "mise en situation", qui n'est pas à proprement parler une reconstitution classique, aucune infraction caractérisée n'ayant été relevée dans ce dossier, est focalisée notamment sur les dernières minutes durant desquelles le petit garçon a été aperçu, le 8 juillet vers 17h15, dans l'unique rue de ce minuscule bourg de 25 habitants situé à 1.200 mètres d'altitude, sur les flancs du massif des Trois-Evêchés. Le garçonnet portait alors un haut jaune, un short blanc et des chaussures de randonnée.



Emile venait d'arriver pour les vacances d'été dans la résidence secondaire de ses grands-parents maternels et deux voisins affirment l'avoir vu dans cette rue, mais avec des récits contradictoires.



Ses parents, des catholiques très croyants habitant La Bouilladisse, dans les Bouches-du-Rhône, n'étaient pas présents ce jour-là.



- "L'ambiance est pesante" -

Jeudi, les enquêteurs ont convoqué la famille d'Emile, des voisins et d'autres témoins visuels. Ils seront encadrés par 20 enquêteurs de la section de recherches de Marseille, la cellule d'investigations criminelles de la gendarmerie du département et, là encore, une équipe de pilotes de drones pour une "captation d'images au profit des enquêteurs", a précisé la gendarmerie.



Cette mise en situation est prévue pour durer "une bonne partie de la journée", avait indiqué il y a quelques jours à l'AFP Me Isabelle Colombani, avocate du grand-père d'Emile, Philippe V.



D'abord ouverte pour disparition inquiétante, à Digne-les-Bains, l'enquête avait rapidement été confiée à deux juges d'instruction d'Aix-en-Provence puis requalifiée en motifs criminels pour "enlèvement" et "séquestration".



Accident, chute, enlèvement ? Aucune piste n'a été mise de côté, même si celle de la chute mortelle s'est étiolée à la suite de multiples battues infructueuses autour du hameau.



Quant à la piste du grand-père maternel d'Emile, placé sous statut de témoin assisté dans une enquête sur des violences et agressions sexuelles présumées au début des années 1990 au sein d'un établissement scolaire privé religieux dans le Pas-de-Calais, elle a toujours été étudiée, "au même niveau" que les autres, selon une source proche du dossier interrogée il y a quelques jours.



Face à ces insinuations le concernant, le grand-père "espère juste que les enquêteurs ne perdront pas trop de temps sur (lui) au détriment d'autres pistes+", avait expliqué son avocate à l'AFP. Pour la famille, le seul "espoir c'est que le petit soit toujours en vie, même si cet espoir s'amenuise de jour en jour", avait-elle insisté.



"C'est toujours angoissant d'aller se promener, parce qu'on ne sait pas où il est passé cet enfant", témoignait jeudi Gilles Thezan, un habitant. "L'ambiance est pesante, depuis le mois de juillet".



Mais le village a "beaucoup d'espoir qu'on puisse trouver la vérité", répétait jeudi matin François Balique, le maire du Vernet, le village auquel est rattaché le hameau.



En novembre, à la veille du troisième anniversaire d'Emile, ses parents avaient diffusé un appel vibrant, via l'hebdomadaire Famille chrétienne. "Comprenez notre détresse, dites-nous où est Emile", demandait le message prononcé par la mère de l'enfant.