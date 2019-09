Le Guiness Book 2020 dévoile ses nouveaux records

Commence par des choses simples. Petit à petit, vise des choses plus grandes et plus compliquées. Si quelqu’un peut être meilleur que la plupart des gens en jouant avec sa bouche, cela veut dire tout le monde peut atteindre ses objectifs

PAPEETE, le 10 septembre 2019 -Certains records sont complètement fous, presque incroyables, parfois insensés (cela veut dire contraire au bon sens). Par exemple, un Américain a coincé 3 500 cure-dents sans sa barbe.Qui peut faire mieux ? Sans entraînement, intensif et répété, sans don ni talent, sans patience, les records sont extrêmement difficiles à battre.Il y a cette jeune femme de 17 ans, Nilanshi Patel. Elle est Indienne et, depuis l’âge de 6 ans, elle laisse pousser ses cheveux. Aujourd’hui, ils mesurent 170,5 centimètres.Dans cette nouvelle édition, il y a aussi Bombel le cheval polonais le plus petit du monde (56 cm de hauteur), ce chapelier qui a fabriqué le chapeau le plus haut du monde (4,8 m), ces sportifs qui ont tiré à l’arc avec les pieds, fait du hula hoop avec un cerceau de 500 mètres d diamètre ou brisé 500 planches en une minute !Les BTS sont là aussi (ce n’est pas leur première fois) grâce à leur titre Boy With Luv. La vidéo associée, postée sur Youtube, a été la plus visionnée en 24 heures : 74,6 millions de vues.Il y a au total 11 chapitres : planète Terre, animaux, humains, recordologie, sports viraux, aventures, société, technologies et ingénierie, arts et médias, sports. Il y a aussi un chapitre spécial Robots, avec les dix plus grands phénomènes réels ou de fiction.Il y a également une édition spéciale jeux vidéos. Tu peux y découvrir la réussite de Rocky stoutenburgh, un Américain surnommé RockyNoHands. En effet, il est paralysé suite à un accident. Il joue désormais en plaçant le joy stick dans sa bouche. Il est parvenu à gagner 509 fois à Victory Royale de cette manière.Au cours d’un seul match il a aussi réussi à éliminer 11 adversaires. Il a écrit aux autres joueurs : "".Si tu veux tenter ta chance, sache que l’on ne décroche pas un record du monde comme ça. On n’entre pas dans le Guiness Book facilement !Une fois ton record choisi, il te faut contacter le Guiness World Records. C’est l’organisme qui valide les records et les publie depuis 1955.Cet organisme a un site internet où tu trouveras un onglet : battre un record . Ensuite, il faudra soit faire venir un évaluateur pour qu’il constate tes prouesses, soit apporter la preuve de ton record (enregistrement vidéo, témoignages indépendants…). Prêt(e) ?