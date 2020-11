Le Grand marché de Noël de Papeete annulé

Tahiti, le 18 novembre 2020 – En raison des mesures de restrictions sanitaires liées à la crise Covid, l'association Papeete Centre Ville a annoncé mercredi l'annulation du Grand marché de Noël 2020 de la capitale.



Pas de quoi faire remonter le moral des commerçants de Papeete. L'association Papeete Centre Ville a annoncé mercredi qu'en raison des "directives des autorités" et "après de multiples négociations" le Grand marché de Noël 2020 prévu les 11, 12 et 18 décembre prochain était finalement annulé. "Cet événement représente beaucoup pour l'animation et l'économie de nos commerces surtout pour cette période festive de fin d'année", déplore le communiqué. "Nous avions prévu une grande fête mais la situation sanitaire actuelle nous empêche de l'organiser. Nous sommes évidemment déçus et cela est indépendant de notre volonté, mais nous espérons une meilleure situation l'année prochaine."