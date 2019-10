Le Grand Prix Pacifique des Jeux reporté en 2020

PAPEETE, le 8 octobre 2019 - L’organisation du Grand Prix Pacifique des Jeux, une course à la voile en catamaran Diam24 entre Tahiti et Bora Bora, a décidé d’annuler l’édition 2019 et d’anticiper l’édition 2020, qui aura lieu en mars prochain.



La première édition du Grand Prix Pacifique des Jeux avait eu lieu en novembre 2018. Elle était une étape du championnat du monde de Diam24, catamaran de course de nouvelle génération.



Les organisateurs ont décidé d’annuler l’édition 2019 pour se focaliser sur l’édition 2020 qui aura lieu plus tôt dans l’année, en mars. Cette décision a été prise après consultation des participants et des organisateurs des autres grandes compétitions de Diam24.



Teva Plichart, skipper et co-organisateur explique que “Ce report nous a semblé en adéquation avec la demande des équipages d'avoir une épreuve plus tôt dans la saison. Nous visons au moins dix bateaux participants, en ciblant les équipages de métropole, du Pacifique –dont la Nouvelle-Calédonie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande–, mais aussi de Tahiti. La grande nouveauté de cette édition est que tous les concurrents navigueront uniquement sur des bateaux de location envoyés par le chantier ADH Inotec. Cette stratégie nous permet de programmer la course à cette date plus propice pour les coureurs. Auparavant, les bateaux des concurrents étaient bloqués pendant trois mois à cause du transport.”



Le Grand Prix Pacifique 2018 avait vu la participation d’une dizaine de Diam 24 et avait marqué le retour d’une course internationale à la voile en Polynésie française.



A noter également le retour en mai 2020 de la Transpac, course transpacifique bientôt centenaire entre Los Angeles et Papeete.