Le Grand Marché de Noël vendredi et samedi

PAPEETE, le 12 décembre 2017. Depuis huit ans, l'association Papeete Centre Ville, avec le soutien de la ville de Papeete et la CCISM, organise le Grand Marché de Noël qui est devenu un événement incontournable du centre-ville. Vendredi, les animations auront lieu autour de la cathédrale et s'étendront jusqu'au Fare Tony et au quartier du commerce.



Petits, grands, familles ou amis, le Grand Marché de Noël accueille chaque année de nombreux visiteurs invités à vivre pleinement la magie de Noël dans le centre-ville de Papeete.



L’association Papeete Centre-Ville et ses partenaires organisent la huitième édition du grand marché de Noël ce vendredi 15 décembre de 17h à 23h et ce samedi 16 décembre de 9h à 16h dans le centre-ville.

De nombreuses animations seront proposées durant ces deux jours de fête.



Il y aura notamment l’incontournable exposition-vente autour de la cathédrale mais également dans la rue Jeanne d’arc, la rue du 22 septembre. Une nocturne générale des commerces est prévue jusqu’à 23 heures. Une centaine d'exposants seront présents.



Pour occuper les enfants, il y aura des stands de maquillage, des photos avec le Père Noël, des spectacles de danse et des concerts, une distribution de friandises et le Noera Fun Park avec ses structures gonflables et trampolines.

Pour se garer, la mairie de Papeete offre dans la journée deux heures de parking dans les parcs de stationnement de Tarahoi et Pomare. Ces parkings sont ensuite gratuits à partir de 17 heures. Les parkings de la place Jacques Chirac et au-dessus d'Odyssey, sont payants mais seront ouverts exceptionnellement vendredi soir.



Attention, pour les conducteurs, la circulation sera perturbée ce vendredi et ce samedi puisque des rues seront bloquées à la circulation (voir plan ci-contre).



Le samedi 16 décembre, la place Notre Dame sera fermée à la circulation de 5 à 18 heures et les rues du 22 septembre et des Halles seront réservées aux piétons de 7 à 16 heures.