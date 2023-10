Le Gayic moqué à l’Assemblée nationale

Tahiti le 22 octobre 2023. La prise de parole du député Le Gayic vendredi soir à l'Assemblée nationale a provoqué l'hilarité des membres du gouvernement présents et de quelques élus de la majorité.





Vendredi soir mouvementé pour le député indépendantiste Tematai Le Gayic. Alors lors de sa prise de parole au perchoir pour dix minutes, le député polynésien s’est heurté à des rires de ministres à l’Assemblée et de certains élus de la majorité dans les travées.



Dans la foulée de ces manifestations, samedi, les députés de l’opposition ont parlé de « mépris » et d’« arrogance » de la part de la majorité.



La vidéo, que l’on peut voir sur la propre page Facebook du député, montre un Tematai Le Gayic bien à la peine pour commencer son allocution alors que la présidente de l’Assemblée nationale, dans son dos et hors micro lance des « ça suffit ».



Tematai Le Gayic, tout de blanc vêtu, en lavalava, avec un gros collier de graines autour du cou, détonne dans l’hémicycle où tailleurs et costumes sont de mise.



Hésitant à la tribune, après avoir eu une pensée pour Ari Wong Kim, Tematai Le Gayic s’est hasardé à donner une leçon au gouvernement sur l’utilisation du 49.3. Cette intervention provoquera les rires dans l’hémicycle, « y compris sur le banc des ministres et de la part de la Première ministre Élisabeth Borne », reprend le Huffigton Post.



Même la présidente de l’Assemblée nationale, au moment de sa reprise de parole, est hilare suite aux propos du député polynésien.



Une posture que la Gauche française a dénoncé le lendemain. « Ce petit rire ostentatoire accompagnant le ’merci beaucoup, mon cher collègue’ à la fin de cette vidéo me dégoûte. Je ne sais pas le dire autrement. Il porte en lui une connivence avec des siècles de condescendance, de paternalisme, de mépris et de domination », a écrit sur X (ex-twitter) l’eurodéputé écologiste David Cormand.