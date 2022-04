Le GMI d’échecs Samy Shoker en masterclass au fenua

Tahiti, le 30 mars 2022 – Le club Papeete olympique échecs reçoit le grand maître international d’échecs Samy Shoker et organise deux masterclass du 4 au 8 avril.



Il fait partie des 800 meilleurs joueurs d’échecs au monde et sera à Tahiti la semaine prochaine pour partager un partie de son savoir. Le grand maître international d’échecs Samy Shoker arrive au fenua ce samedi à l’invitation du club Papeete Olympique Echecs. Dès lundi, il dirigera un stage de perfectionnement à la pratique du jeu d’échecs durant cinq matinées, jusqu’à vendredi, pour un public d’enfants.



Une masterclass pour adultes est prévue le jeudi 8 avril de 17h30 à 20h30. Ces stages de perfectionnement sont organisés dans les locaux du club d’échecs à Taunoa, au 115 avenue du Commandant Chessé. Pour y participer, le droit d’entrée est de 5 000 Fcfp par demi-journée. Les inscriptions sont possibles sur place ou en réservant directement auprès de Jean-Pierre Cayrou (Tél. : 87 77 24 11).



2 491 points Elo



Mais attention, prévient Jean-Pierre Cayrou, les responsable du club Papeete Olympique échecs "s’adresse à des joueurs qui ont déjà un certain niveau". Pour le cercle d’échecs, cette opération vise plusieurs objectifs : "L’important, c’est de créer une émulation parmi les enfants du club afin de les inciter à participer à des compétitions de plus haut niveau. C’est aussi l’occasion pour nous d’ajuster nos méthodes pédagogiques. Un tel événement doit nous offrir la possibilité de nous remettre en question et de progresser. Il y a beaucoup d’outils informatiques, de logiciels d’étude et d’analyse qui se développe. En étant au milieu du Pacifique, on peut se trouver à l’écart de tout ça. Là, on a la chance d’accueillir non seulement un joueur d’échecs de premier plan au niveau mondial, mais qui se trouve par ailleurs être enseignant dans sa vie professionnelle."



Entraineur fédéral diplômé, Samy Shoker est un joueur égyptien d’échecs de 35 ans, né à Asnières-sur-Seine, en région parisienne. Il a été champion de France cadets des moins de 18 ans en 2004 à Reims. Maître international d’échecs depuis 2006, il accède au rang de grand maître international en 2014 et affiche en 2022 un classement Elo de 2 491 points. Il est affilié à la Fédération égyptienne des échecs depuis 2009 et a représenté trois fois l’Égypte lors du championnat du monde d’échecs par équipes en 2011, 2013 et 2015.



La précédente série de masterclass organisée par le club Papeete olympique échecs s’était tenue en janvier 2018, avec le grands maître international Adrien Demuth. Un joueur de premier plan, formé à Tahiti et aujourd’hui entraineur de l’équipe de France d’échecs. "On a dû interrompre cette activité en raison de la crise Covid", explique Jean-Pierre Cayrou.