Le G7 va appeler à s'abstenir de toute aide militaire à Moscou, annonce Tokyo

Tokyo, Japon | AFP | vendredi 24/02/2023 - Le Groupe des Sept va appeler vendredi à s'abstenir d'envoyer de l'aide militaire à la Russie, lors d'un sommet virtuel vendredi, a déclaré le Premier ministre japonais.



"Compte tenu du soutien militaire à la Russie par des pays tiers qui a été signalé, le G7 a l'intention d'appeler à ce que ce soutien cesse", a déclaré Fumio Kishida à des journalistes, quelques heures avant que le Japon ne préside la réunion.



Le Premier ministre japonais n'a pas désigné de pays en particulier, bien que la Russie ait utilisé des drones iraniens en Ukraine et que Washington ait récemment averti que Pékin envisageait de soutenir l'effort de guerre de Moscou.



La Chine a démenti ces affirmations et fait une proposition en 12 points dans le conflit.



M. Kishida a déclaré que, lors des discussions qui se tiendront plus tard dans la journée de vendredi, le groupe des sept pays riches discuterait de nouvelles sanctions à l'encontre de Moscou, un an jour pour jour après l'invasion russe de l'Ukraine.



"Ce qui est important pour la réunion d'aujourd'hui c'est que le G7 reste uni. Pour faire cesser l'invasion russe, il est aussi important de réaffirmer que nous poursuivrons et renforcerons nos sanctions contre la Russie et soutiendrons l'Ukraine", a déclaré M. Kishida.



Le Premier ministre japonais n'a par ailleurs pas précisé si et quand il pourrait se rendre à Kiev.



M. Kishida est le seul dirigeant du G7 à ne pas s'être encore rendu dans la capitale ukrainienne, le gouvernement japonais invoquant des obstacles tels que la sécurité et le secret.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky participera au sommet virtuel de vendredi et il a été invité à se joindre à la réunion du G7 en mai à Hiroshima.



"Concernant le choix des pays et des organisations à inviter au sommet du G7 à Hiroshima en mai, nous prendrons la décision en tant que président du G7 après des consultations avec les pays concernés", a ajouté M. Kishida.



Le Japon a annoncé cette semaine une nouvelle aide financière à l'Ukraine de 5,5 milliards de dollars, après avoir fourni notamment une aide de 600 millions de dollars.



Le Japon, qui s'est joint aux puissances occidentales pour imposer des sanctions à Moscou, a également envoyé du matériel défensif et proposé d'accueillir des réfugiés ukrainiens.



Il n'a toutefois pas apporté d'aide militaire, la constitution d'après-guerre du Japon limitant sa prise de décision en matière défensive.