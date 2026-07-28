

Le Français Marco Mignot prend la porte d’entrée à Teahupo’o

Tahiti, le 9 août 2026 - La deuxième journée de la Tahiti Pro a encore été écourtée, ce dimanche, à cause des conditions météos à Teahupo’o où seulement trois nouvelles séries du deuxième tour masculin se sont déroulées. Le Français Marco Mignot a été éliminé dès son entrée en lice par le Hawaïen Barron Mamiya. Le duel entre Kelly Slater et Gabriel Medina est repoussé tandis que le tableau féminin n’a toujours pas débuté.

Comme prévu, la houle a pris de l’ampleur durant la nuit, générant des vagues de plus de trois mètres à Teahupo’o. Si le mara'amu a été plus faible que prévu, ce dimanche matin, il a finalement basculé après les trois premières séries et a forcé les organisateurs à placer l’épreuve de nouveau en attente, dans l’espoir de conditions plus propres avant de définitivement stopper les hostilités pour la journée.



La première série de la journée a tout de même offert un beau spectacle. Le Hawaïen Seth Moniz, bourreau d’Eimeo Czermak la veille, a renversé le Brésilien Yago Dora et s’est qualifié pour les huitièmes de finale : “C'était vraiment difficile. Quand les vagues sont aussi grosses et dangereuses, l'esprit de compétition s'estompe un peu. On reste compétitifs, mais c'est surtout une question de survie et de trouver la bonne vague. On est encore au début de la compétition, je vais rester concentré et m'attaquer à la prochaine bête. Sur ce Tour, tout le monde peut gagner un titre mondial et en a le potentiel, alors c'est le jeu”, a confié Seth Moniz au micro de la WSL qui affrontera son compatriote Barron Hamiwa au prochain tour.



Un double champion du monde en moins Le Hawaïen a quant à lui pris le dessus sur le Français Marco Mignot. Après deux vagues consécutives en début d'échange, dont une sortie d'un puissant tube notée 7,17, Barron Hamiwa a eu du mal à trouver une deuxième vague. Se battant avec acharnement pour trouver la moindre opportunité, il a finalement décroché un score d’1,90 dans un tube rapide en fin de match pour s’imposer.



Lors de la troisième et dernière série de la journée, le Japonais Connor O'Leary a éliminé le double champion du monde Filipe Toledo (Brésil) dans un match au score extrêmement bas, où les deux surfeurs ont peiné à trouver des vagues convenables. O'Leary a réussi à obtenir un score suffisant sur les vagues plus faciles orientées au sud pour se qualifier pour le troisième tour. Il y affrontera le vainqueur de la prochaine série, la sixième, qui opposera le champion du monde 2019, Italo Ferreira (Brésil), a un “rookie” du Championship Tour 2026, le Sud-Africain Luke Thompson.



Le prochain point sur la situation aura lieu demain matin à 7h pour un éventuel début des 11 séries restantes du deuxième tour masculin où le duel tant attendu entre Kelly Slater et Gabriel Medina pourrait donc avoir lieu.



Les résultats du jour Seth Moniz (15.97) bat Yago Dora (14.33).

Barron Mamiya (9.07) bat Marco Mignot (7.84).

Connor O'Leary (4.06) bat Filipe Toledo (1.63).



Valentin Fleury avec communiqué





Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 9 Août 2026 à 13:52 | Lu 541 fois



