Le Forum salue l’initative d’un « One planet summit » en Polynésie

PAPEETE, le 16 août 2019 – La communiqué final du Forum des îles du Pacifique qui s’est achevé vendredi à Tuvalu réaffirme l’importance de la lutte contre les changements climatiques et salue notamment l’organisation annoncée par le Président Emmanuel Macron d’un « One planet summit » en Polynésie française en 2020.



Au terme de la réunion annuelle du Forum des îles du Pacifique à Tuvalu, un communiqué final de l’organisation a été établi vendredi. Celui-ci a réaffirmé l’importance de la lutte contre les changements climatiques, pour les îles du Pacifique, en maintenant les objectifs et seuils déterminés dans le cadre des Accords de Paris, en 2015, affirme la présidence dans un communiqué.



Le document insiste sur l’engagement continu des îles du Pacifique pour agir, auprès des grandes nations, dans ce domaine. Les états et territoires membres du Forum des îles du Pacifique ont d’ailleurs prévu de continuer à faire entendre leur voix sur le sujet à l’occasion de la réunion sur le climat, organisée à New York, en septembre prochain, par les Nations Unies.



La présidence précise que l’un des points du communiqué final porte sur l’organisation du « One planet summit » en avril prochain, lors de la visite officielle du président de la République, Emmanuel Macron, en Polynésie française. « Les membres du Forum des îles du Pacifique se félicitent de cette initiative », assure la présidence.



Le prochain Forum prévu en 2020 aura lieu au Vanuatu, avant Fidji en 2021 et Kiribati en 2022.