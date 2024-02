Le Fifo rouvre ce vendredi

Tahiti, le 8 février 2024 – Suspendu depuis mercredi en raison des intempéries qui ont récemment touché l'île de Tahiti, le Fifo rouvre ses portes au grand public ce vendredi 9 février à la Maison de la culture. Au programme, la reprise des projections et des ateliers en présentiel.



La 21e édition du Festival international du film documentaire océanien (Fifo) rouvre ses portes au grand public ce vendredi après deux jours de hiatus, en raison des intempéries générées par la dépression tropicale Nat. Une reprise attendue par les passionnés du festival puisque sur les dix films participant au concours, seulement cinq d'entre eux ont été diffusés jusqu'à ce jour. Idem pour les différents ateliers pratiques, ou workshops, consacrés à l'écriture, la création d'un story-board ou le tournage et le montage d'un mini-métrage. Pour rappel, ce jeudi, seules les tables rondes ont eu lieu à huis clos et ont été retransmises en direct sur le net. L'organisation assure donner plus de détails quant à la nouvelle programmation sur sa page Facebook et son site internet fifotahiti.com.