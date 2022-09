Le Festival International du 'ukulele revient pour une 3ème édition

Tahiti, le 22 septembre 2022 – La Maison de la culture organise la 3e édition du Festival international du 'ukulele du 10 au 14 octobre, date du concert de clôture au Grand théâtre. Des artistes internationaux ont été invités à l'événement, ils joueront aux côtés de nos artistes locaux.



Pas de tentative de record du monde de 'ukulele pour cette année, mais le Festival international du 'ukulele revient avec sa 3e édition. Pour l'occasion, en plus des élèves d'écoles de 'ukulele, les grands noms de la discipline Laura Lee et Fabrice Hapipi se produiront. Outre les artistes locaux, des musiciens internationaux ont également été invités au festival. Le virtuose originaire de Hawaii, Kris Fuchigami, qui était déjà venu pour le record du monde lors du premier festival de 2015, sera de nouveau convié à cette édition. Quant au trio acoustique pop venu tout droit de l'Utah, les Naked Waiters, ils assisteront pour la première fois à ce festival. Ces artistes arriveront le 8 octobre pour assister à l'événement, prévu du 10 au 14 octobre.



Au programme de ces quatre jours, rencontres, master class et concerts sont proposés afin de permettre un maximum de partage entre les artistes locaux et internationaux. Lors de la première journée du festival, le Conservatoire artistique propose à à 17 heures une master class donnée par Kris Fuchigami et le groupe pop Naked Waiters. Ces cours sont gratuits et sont destinées à des joueurs déjà confirmés dans la limite des 100 places disponibles. Dans les jours suivants, les artistes présenteront des démonstrations musicales dans des établissements scolaires et assisteront à des cours de 'ukulele pour adulte. Deux mini-concerts sont également prévus à l'hôtel Hilton de Faa'a. Le premier est réservé aux écoles de 'ukulele. Le second est ouvert au public pendant l'happy-hour, le 13 octobre à partir de 17h30.



Pour clôturer ce festival en beauté, un concert ouvert au grand public est prévu au Grand théâtre de la Maison de la culture, le 14 octobre à 18 heures. Les spectateurs sont invités à venir avec leur 'ukulele puisqu'une performance collective est prévue à la fin du spectacle. Le morceau choisi est celui qui a été interprété lors du record du monde de 'ukulele en 2015, “Bora Bora”.



Promouvoir le 'ukulele tahitien à l'échelle internationale



“La première édition du Festival international du 'ukulele en 2015, notamment avec le record du monde que nous avions remporté, a fortement contribué au rayonnement de la Polynésie à l'échelle internationale”, explique Jean-François Leou de Magic City, partenaire de l'événement. La Polynésie française avait alors battu le record du monde du plus grand rassemblement de joueurs de 'ukulele, avec 4 792 personnes. En revanche, si la notoriété de l'instrument a effectivement pris de l'ampleur, la référence du 'ukulele d'origine hawaiienne reste supérieure à celle du modèle revisité du 'ukulele tahitien. En effet, les Tahitiens ont complètement réinventé le 'ukulele en lui attribuant de nouvelles caractéristiques physiques et sonores. Jean-François Leou explique d'ailleurs qu'à travers ce festival, l'un des objectifs est de “promouvoir à l'étranger le 'ukulele tahitien et ses particularités, ainsi que la frappe traditionnelle”.





Programme du Festival Samedi 8 octobre

21 heures : arrivée des artistes internationaux

Lundi 10 octobre

9 heures : Visite des classes à horaires aménagés musique / danse (CHAM/CHAD) du collège Tipaerui et du lycée Paul Gauguin

Mardi 11 octobre

9 heures : Répétition des artistes internationaux et locaux pour le concert de clôture

16 heures : Visite de l'école Tupuna 'Ukulele

Mercredi 12 octobre

9 heures : Visite du collège Notre Dame des Anges

18 heures : Show case à l'hôtel Hilton à destination de plusieurs écoles de 'ukulele

Jeudi 13 octobre

8 heures : Répétition des artistes internationaux et locaux pour le concert de clôture 17h30 : Show case happy-hour à l'hôtel Hilton

Vendredi 14 octobre

18 heures : Concert de clôture au Grand théâtre de la Maison de la culture



Billeterie sur place ou en ligne sur https://billetterie.maisondelaculture.pf/ - Tarif zones A-B-C (proches de la scène) : 1 500 Fcfp

- Tarif zones D-E-F et PMR : 1 000 Fcfp

- Tarif Big CE : -15%

- Tarif préférentiel pour les personnes qui assisteront à la soirée du jeudi 13 octobre au Hilton (une billetterie sera sur place)

- Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans (sur présentation d'un billet bébé)





