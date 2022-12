Le Fenua en quête du marché Kiwi

Tahiti, le 13 décembre 2022 - Le French Pacific Business Forum a été présenté mardi à l’occasion d’une conférence de presse au ministère de l’Économie par l’un de ses instigateurs, Christophe Plée, le président du French polynesia regional group. Ce nouveau colloque a pour objectif d’augmenter l’attractivité économique dans le Pacifique des entreprises de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique. La 1ère édition est programmée le 6 mars prochain à Auckland.



L’organisation du premier French Pacific Business Forum (FPBF) avance à grands pas. Prévu pour le 6 mars prochain à Auckland, il va réunir le temps d’une journée 60 entreprises de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie avec des entreprises néo-zélandaises. Le projet encadré par les ministères français et néo-zélandais des Affaires étrangères, a pour objectif de présenter et promouvoir les secteurs d’activités économiques des territoires d’outre-mer français du Pacifique, mais également de découvrir les modalités d’affaires en Nouvelle-Zélande, la fiscalité… pour permettre aux entrepreneurs locaux d’élargir leurs réseaux de contacts et de développer des relations internationales. Une journée comme celle-ci sera organisée chaque année pendant 5 ans. En plus de la Nouvelle-Zélande, le FPBF va ainsi se déplacer au Japon, en Australie, en Papouasie Nouvelle-Guinée et aux Fidji. Sur les 30 places disponibles à Auckland pour les entreprises polynésiennes, 24 sont déjà réservées.



Un événement né de la stratégie économique de la RPPS



Depuis les Pacific Business Days de 2018, la Représentation Patronale du Pacifique Sud (RPPS) s’est lancée activement dans le rapprochement économique du secteur privé dans la zone. Ainsi, elle a souhaité créer un événement qui permettrait d’aller dans ce sens. En plus des actions menées sur leur territoire respectif, la French Polynésia Regional Group – qui regroupe le Medef, la CPME et la Chambre de commerce – et le NCT&I de Nouvelle-Calédonie (groupe privé dédié au soutien de l’export des entreprises calédoniennes), se sont vu attribuer la création conjointe de cet événement. Il permettra à l’économie des deux pays de gagner en visibilité : Le French Pacific Business Forum. Parmi les principaux secteurs d'activités présents lors de la 1ère édition, on retrouve principalement des acteurs du tourisme, de l’agriculture, de l’agro-alimentaire ou encore du digital et de la finance.



“La Nouvelle-Zélande ne nous connait pas”



“Pour la Nouvelle-Zélande, nous n’existons pas économiquement”, explique Christophe Plée, vice-président du FPBF et directeur du FPRG. “Nous n’exportons quasiment rien là-bas, alors que nous sommes pourtant leur 2e plus gros clients.” L’étroitesse du marché économique des petits territoires que sont la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, explique la méconnaissance de nos activités à l'étranger : “C’est là tout l’enjeu de l’organisation d’une telle journée. Il faut que l’on puisse montrer également notre savoir-faire”, continue-t-il. Que ce soit en Nouvelle Zélande l’année prochaine ou au Japon et en Australie lors des prochaines éditions, l’objectif est clair, il faut permettre aux entreprises du territoire d’élargir leurs contacts et développer leurs relations d’affaires, pour faire avancer l’économie du pays.



Ce projet est une aubaine pour les entrepreneurs, d'autant plus qu’il sera entièrement financé par l’État via les ambassades françaises des pays hôtes. Seuls les billets d’avion resteront à la charge des participants. L’attrait que peut susciter le French Pacific Business Forum s’explique également par son caractère innovant en matière de rencontres professionnelles. “C’est un modèle innovant, car les entreprises polynésiennes et néo-calédoniennes déterminent à l’avance, avec nous, les interlocuteurs néo-zélandais qu’elles souhaitent rencontrer. C’est-à-dire que directement à leur arrivée, elles sont mises en contact avec des entreprises avec lesquelles elles veulent faire du business”, explique le vice-président du FPBF. “Le ministère des affaires étrangères de Nouvelle-Zélande nous aide beaucoup pour contacter les personnes sur place. Ils sont également très emballés par le projet.”



Maximiser les opportunités de business



Pour le rendez-vous du 6 mars en Nouvelle-Zélande, “on a tout prévu pour maximiser les opportunités de business”, explique Christophe Plee. Ainsi, un exposé macroéconomique sera présenté aux entreprises kiwis pour leur présenter les attraits économiques qu’offrent les territoires outre-mer français. Pendant la journée, ceux qui ont fait le déplacement pourront également profiter de formations sur la fiscalité, les rachats de sociétés, les formalités, les méthodes investissements en Nouvelle-Zélande. Des tables rondes et des rencontres entre Polynésiens, Calédoniens et Néo-Zélandais seront aussi au programme de la journée.