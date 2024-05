Le Fenua brille au Taekwondo Festival

Tahiti, le 21 mai 2024 - La délégation polynésienne a brillé lors du 28e International Taekwondo Festival de Los Angeles. Un championnat amateur d’où les athlètes polynésiens sont revenus bardés de médailles.





Le samedi 18 mai dernier, le 28e International Taekwondo Festival s'est tenu en Californie, au Industry Hills Expo Center de Los Angeles. Malgré une température avoisinant les 10° C, l'événement a rassemblé plus de 1000 combattants de toutes nationalités (USA, Mexique, Canada, etc.) sur dix aires de combat.



La délégation tahitienne, forte de 110 athlètes, a battu son record de participation cette année. Onze clubs étaient représentés, dont certains de la Presqu'île (TMS et Surpass) et d'autres des îles comme Taputapuātea Tkd de Raiatea, ainsi que Eimeo et Rotui Tkd de Moorea.



La compétition comprenait des épreuves de Poomsae et des combats, avec des catégories d'âge allant des tout-petits (3-4 ans) aux vétérans. Le niveau était particulièrement élevé en Poomsae, notamment dans la catégorie Black Belt World Class (ceinture noire), où les athlètes tahitiens ont bien résisté.



Les athlètes tahitiens ont remporté 83 médailles d'or, 34 d'argent et 24 de bronze, totalisant ainsi une moisson de 141 médailles lors de cette compétition.



Les organisateurs, Master Young Chin Pak et Young In Cheon (coach olympique de l’équipe américaine en 2000) ont récompensé Alfred Lai Koun Sing pour son travail et le développement du taekwondo en Polynésie française. Cela fait plus de 10 ans qu' Alfred envoie chaque année des athlètes tahitiens à l’International Taekwondo Festival de Los Angeles.



Prochain rendez-vous du monde polynésien du taekwondo est fixé au 22 juin du côté de Taha’a pour la Coupe Raromatai.