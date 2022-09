Le Farerei Haga fête son retour

Tahiti, le 13 septembre 2022 – La 10e édition du festival culturel Farerei Haga de Rangiroa s'est ouverte lundi. Durant six jours, il propose des rencontres culturelles, ludiques et sportives, auxquelles participent cette année Manihi et Kaukura.



La 10e édition du festival culturel Farerei Haga s'est ouverte lundi après-midi, sur le site de Papaputa, à Rangiroa. Suspendu pendant deux ans en raison de la crise sanitaire, ce festival, qui se poursuit jusque samedi, est l'occasion de rencontres culturelles, ludiques et sportives entre les îles. Il joue ainsi un rôle de transmission des savoirs et de rencontres entre les populations. Cette année, Manihi et Kaukura ont répondu à l'invitation de Rangiroa.



Le président du Pays Édouard Fritch et son ministre des Grands travaux René Temeharo se sont rendus sur place pour assister à l'ouverture du festival. Dans un communiqué, la présidence indique que le président "a saisi l’occasion de cette rencontre pour suggérer au comité d'organisation de faire évoluer le Farerei Haga en l’ouvrant aussi vers les îles Paumotu de l'ouest et de l'est, et en l’élargissant pour y intégrer également la promotion de l'artisanat, des langues, de la musique et de tout le patrimoine Paumotu". Avant de reprendre l'avion pour Tahiti, Édouard Fritch et René Temeharo ont profité de leur présence à Rangiroa pour se rendre mardi sur les chantiers de l'atoll opérés par le Pays. Il s'agit de la marina, du quai de cabotage et de la portion de route à bétonner et menant jusqu'à l'aéroport.