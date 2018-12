Le Fare de la lunette ouvre à Tamanu Iti

PAPEETE, le 1er décembre 2018 - Un nouvel opticien vient d'ouvrir à Punaauia, au centre Tamanu Iti. Le concept : un salon confortable pour choisir des lunettes de designer ou des modèles plus simples. Bienvenue à elles !

Un nouvel opticien a ouvert ce vendredi 30 novembre au premier étage du centre commercial Tamanu Iti à Punaauia : Le Fare de la lunette. Ce nouveau magasin a été créé par deux dames, Luce et Salomé, co-gérantes et co-fondatrices. Luce vit à Tahiti depuis 20 ans, Salomé est arrivé dans nos îles il y a cinq ans juste après ses études.



Elles étaient toutes deux employées par un autre opticien de la place mais ont décidé de tenter l'aventure de l'entreprenariat il y a un an : "pour nous c'était un tournant dans notre vie, et l'envie de travailler à notre compte. Nous travaillons ensemble depuis cinq ans, et il y a un an nous avons décidé de nous lancer ensemble. Il a fallut trouver le local, et dès qu'on l'a trouvé ça c'est enchaîné très vite. Nous avions déjà le concept dans la tête, quelque chose qui n'existait pas ici. Quand les clients entrent dans le magasin, ils arrivent dans un salon confortable. Il y a les étagères avec les lunettes, des marques de créateurs que l'on ne trouve pas sur le territoire en plus de modèles plus simples. Un service proche des clients, on les assoit, on les conseille sur leurs lunettes, il y a ce côté cocooning et chaleureux, loin du côté aseptisé des opticiens habituels. Dans le magasin, tout est fait en matériaux locaux, par des artisans locaux… Sauf les lunettes et le matériel d'opticien, qui ne se fait pas ici dans la qualité que l'on voulait."