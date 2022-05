Le Faa’a Rugby Aro s’incline pour son retour à la compétition

Tahiti, le 22 mai 2022 - Expulsé du championnat suite aux incidents de la rencontre contre Papeete le 16 avril, Faa’a a fait son retour en coupe samedi à Fautaua contre Punaauia qui s’est imposé 9-0. Paea Manu Ura, Papeete et Pirae seront aussi au rendez-vous des demi-finales.



L’affiche phare des quarts de finale de la Coupe de Tahiti opposait, samedi, Faa’a le tenant de l’épreuve à Punaauia finaliste du Championnat. La rencontre était d’autant plus attendue qu’il s’agissait d’une reprise pour jaunes et verts qui avaient été écartés des demi-finales du Championnat pour raisons disciplinaires.



La formation de David Mairau devait donc composer avec l’absence de cinq titulaires dont quatre sont suspendus pour une période de 1 à 2 ans pour avoir été les principaux instigateurs de la bagarre générale et de l’agression des arbitres lors du dernier match de la phase de classement contre Punaauia le 16 avril.



Ces absences n’ont toutefois pas trop semblé peser sur les débats samedi soir, Faa’a entamant la rencontre avec beaucoup de rythme et d’envie. Punaauia va ainsi subir pendant une dizaine de minutes avant de rééquilibrer les débats. Tout au long de la première période, chaque équipe a ses temps forts, mais les imprécisions techniques se multiplient des deux côtés ce qui explique le score étriqué de 3-0 au repos en faveur de Punaauia grâce à une pénalité de Florian Allègre à la 36e minute. Même scénario en deuxième mi-temps avec une domination partagée par alternance et beaucoup d’intentions de jeu, mais avec des en-avant à répétition. En outre les deux équipes sont solides en défense. Et c’est encore au pied que Punaauia agrémente le score avec un drop d’Allègre à la 68e minute (6-0).



En fin de match, Faa’a pousse fort pour tenter de refaire son retard mais Punaauia s’arc-boute défensivement dans ses 22 mètres. Les joueurs de Thomas Lozano assurent leur succès après dix minutes d’arrêt de jeu par un nouveau drop de Florian Allègre (9-0) sur l’une de leur rare incursion en camp adverse en toute fin de match. Faa’a qui avait réalisé le doublé Coupe/Championnat à XV la saison dernière ne se succédera pas au palmarès des deux épreuves.

Paea Manu Ura et Punaauia favoris des demi-finales Les verts peuvent encore cette saison espérer conserver un trophée, en l’occurrence celui du championnat à 7 qui succédera à la coupe de Tahiti dans le calendrier. C’est l’espoir qu’entretient leur entraîneur David Mairau : "On a bien préparé l’équipe pour ce match de coupe et on y croyait mais l’absence de plusieurs titulaires suspendus a pesé sur notre fond de jeu et on a commis trop d’erreurs techniquement. On va maintenant travailler pour préparer le championnat à 7 et tenter de le gagner et on va surtout s’efforcer de garder nos joueurs motivés".



Punaauia, battu de peu en finale du championnat et revanchard, poursuit donc son parcours en coupe et sera au rendez-vous du dernier carré. Ce sera aussi le cas de Paea Manu Ura, le champion en titre qui était exempt des quarts de finale. Papeete avait obtenu sa qualification pour les demi-finales jeudi en dominant assez nettement Arue au score (25-8) sans avoir néanmoins réalisé un grand match.



Indécise fut en revanche la rencontre Moorea-Pirae samedi matin à Afareaitu. Pirae a toujours été devant au score mais sans jamais creuser un écart rassurant et Moorea y a cru jusque dans les dernières secondes ne s’inclinant que 34-29. Un résultat encourageant pour Pirae qui est en reconstruction cette saison, mais aussi pour Moorea qui se situe bien au niveau de l’élite désormais.



Paea Manu Ura et Punaauia, les finalistes du championnat, partiront favoris des demi-finales le 28 mai (date à confirmer), mais Pirae et plus encore Papeete ont les moyens de bousculer les pronostics. Faa’a, Arue et Moorea, bien qu’éliminés, disputeront encore des rencontres en Coupe de Tahiti dans le cadre de matches de classement.

Les résultats *Quarts de finale

-Papeete-Arue 25-8

-Moorea-Pirae 29-34

-Punaauia-Faa’a 9-0

Exempt : Paea Manu Ura

*Programme demi-finales (28 mai)

-Paea Manu Ura-Pirae

-Punaauia-Papeete

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 22 Mai 2022 à 11:39 | Lu 237 fois